Министерство образования и науки Украины (МОН) выступило с заявлением, в котором признало, что начало учебного процесса в ряде украинских школ и колледжей может быть перенесено на неопределенный срок. Причиной этого чиновники называют сразу несколько факторов, включая тяжелую обстановку с пандемией коронавируса COVID-19, отсутствие средств на модернизацию соответствующих комплексов, а также катастрофическую нехватку педагогических кадров. Как утверждают независимые аналитики, 1 сентября нынешнего года тысячи украинских детей не сядут за парты из-за массового нежелания преподавателей проводить навязываемую властями на местах активную антироссийскую пропаганду. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

В обнародованном на днях официальном документе МОН констатировало, что в ближайшее время за парты, действительно, не сядут десятки тысяч школьников.

«Определенные обстоятельства заставляют нас озаботиться не только качеством получаемых детьми знаний, но и здоровьем каждого ребенка и его учителя. В отдельных районах многие ученики начнут занятия в классах уже с сентября, но не стоит удивляться, если условия обучения будут кардинально изменены», — отмечено в заявлении профильного ведомства.

В негласном пояснении к упомянутому документу официальный Киев посетовал на бойкотирование целым рядом педагогических коллективов нового учебного процесса в целом.

«Массовое заболевание (речь идет о коронавирусе COVID-19. — Прим. ФАН) здесь играет второстепенную роль, — сказал на основе полной конфиденциальности высокопоставленный министерский служащий. — Мы столкнулись с другой проблемой: педагоги со стажем протестуют против введения в школах, колледжах и профтехучилищах «уроков патриотизма». Преподаватели истории не желают пописывать «методички», заставляющие рассказывать о главенствующей роли Запорожской Сечи в борьбе с Османской Империей, этнографы не согласны считать жителей Брянска, Курска и Воронежа «потомственными польскими шляхтичами», а филологи по-прежнему называют Гоголя «исключительно русским писателем». Складывается впечатление, что в данном конкретном случае намерение украинских националистов воспитать [украинских] детей в духе истинного патриотизма обречено на провал».

Подобное мнение подтверждают и сами учителя, которые с недавних пор были причислены к категории «сепаратистов» и «шовинистов». Так, в одной из школ Киевской области в знак несогласия с националистической политикой власти заявления об увольнении подал практически весь преподавательский состав. Помимо прочего, о своей «отставке» объявили кураторы курсов начальной военной подготовки сразу в двух колледжах Черниговской области. И не только они.

«Я был шокирован, когда увидел, что на праздновании Дня независимости Украины в Сумской области дети и подростки при попустительстве и даже прямом участии взрослых играют в настольную игру, посвященную «уничтожению Московии», — сказал в беседе с корреспондентом ФАН руководитель отделения общественной организации «Наставник» Александр Гайдук. — В игре участникам необходимо восстановить события так называемой «Конотопской битвы» (события 1659 года, когда в ходе русско-польской войны силы князя Алексея Трубецкого потерпели поражение от формирований гетмана Ивана Выговского. — Прим. ФАН) и захватить «исконную украинскую территорию». На этом фоне мои подчиненные из числа преподавателей попросту отказываются от сотрудничества с действующей украинской властью. Формальной причиной сложения полномочий тысяч учителей является самозащита от коронавируса COVID-19. Фактически — преподаватели не желают прививать своим подопечным ненависть к Российской Федерации».

«Лично я желаю, чтобы мой ребенок, который любит Украину и скоро пойдет в школу, был огражден от оголтелого национализма, процветающего в нашей стране, — отметила в беседе с корреспондентом ФАН бывшая учительница украинского языка и литературы из Винниц Мария С. — А вероятный срыв начала учебного процесса можно списать на что угодно».

В это время отделения системы образования сразу в 15 регионах Украины объявили о наборе новых сотрудников. Чиновники на местах выражают свою искреннюю уверенность в том, что обучение в школах и ПТУ начнется уже в ближайшее время.