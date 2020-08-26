Российскую вакцину против коронавируса хотят приобрести 27 стран

Москва, 26 августа. Разработанную в России вакцину против коронавируса готовы приобрести 27 государств. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, российскую вакцину хотят приобрести Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан и другие страны.

«Выразили желание приобрести российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции 27 стран мира», — пояснила она.

В свою очередь глава государства отметили, что Белоруссия сможет одной из первых получить вакцину против коронавируса, которая была разработана в России.

«Мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко — Прим. ФАН) это обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования, — добавил он.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более 23,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 811 тысяч человек.

В России зафиксировано более 970 тысяч случаев, 16 тысяч человек умерли. Более 786 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ вакцина поступит в гражданский оборот в начале 2021 года.