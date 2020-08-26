Канал Ru.TV закрыл смайликом лицо Лолиты в новом клипе Лободы

Москва, 26 августа. Лицо певицы Лолиты Милявской в скандальном клипе Светланы Лободы Boom Boom закрыли смайликом во время эфира на канале Ru.TV.

Новый клип Лободы крутят на многих музыкальных каналах страны. В съемках приняли участие телеведущая Екатерина Варнава, журналистка Ксения Собчак, звезда Instagram Ида Галич и другие звезды.

Лободе удалось заманить и Лолиту. Милявская появилась в красном латексном костюме. Ее внешний вид сильно обеспокоил фанатов. Этот провокационный образ не понравился и руководству Ru.TV.

Телеканал показал тело певицы, а вот лицо прикрыл желтым смайликом. По данным Super.ru, это произошло из-за разногласий певицы и продюсера Владимира Киселева, владеющего «Русской Медиагруппой».

Конфликт между Милявской и руководством произошел из-за отказа артистов участвовать в музыкальных премиях. Их призывали не выступать на конкурсах у каналов-конкурентов. Но Лолита проигнорировала это требование.

Милявская, известная своим острым языком, уже ответила Ru.TV. Она обвинила телеканал в эйджизме и заявила, что смайлик вместо ее лица «слишком молодой». Она попросила закрыть ее «смайликом для пенсионеров».

Ранее сообщалось, что Лобода объявила конкурс на самые едкие комментарии к клипу Boom Boom и пообещала подписчикам деньги.