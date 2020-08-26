В Киеве назвали меморандум с ЕС «запредельным унижением страны»

Накануне Верховная рада Украины одобрила меморандум с Евросоюзом. Он предполагает получение Киевом 1,2 млрд евро помощи в обмен на беспрецедентную передачу европейцам части контроля над собственной внутренней политикой. Местные эксперты и политологи назвали этот шаг «национальным унижением», «величайшим позором» и предрекли, что он станет одной из главных причин для скорой смены нынешней власти. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

На днях украинский парламент провел специальное внеочередное заседание (официально его сессия открывается в сентябре) для того, чтобы законодательно утвердить меморандум с Евросоюзом, по которому Украина получит кредит в 1,2 млрд евро. По меркам самого ЕС, который выделил на антикризисную помощь своим членам около 60 млрд евро, эта сумма — жалкие, ничтожные копейки. Но на Украине, где дыра в госбюджете превышает 40 млрд гривен, рады и этой подачке.

И не просто рады. Чтобы получить помощь от ЕС, Киев пошел на серьезное урезание собственного суверенитета.

«Безусловно, 1,2 млрд под 0,125% годовых — это очень хорошие условия, ведь даже инфляция в самом Евросоюзе за год будет выше, — рассуждают местные эксперты, пытаясь сохранить лицо. — Но в любом случае эти деньги придется отдавать, а потому ставить такие условия под кредит, как сделал ЕС, мягко говоря, некрасиво».

Аналитики напоминают, что Украину, чья экономика рушится на глазах, западные партнеры уже со всех сторон «обложили меморандумами». Каждые полгода страну своими требованиями мучает Международный валютный фонд, а теперь и Евросоюз освоил эту удобную практику. Впрочем, ЕС и раньше донимал Киев разными условиями, но тогда на кон ставилось соглашение о безвизовом режиме. Теперь, в отсутствие этой «морковки» из-за закрытых границ, главной стала «морковка» финансовая.

По мнению киевского публициста Светланы Крюковой, сам факт, что из-за каких-то 600 млн евро (размер первого транша) от ЕС Украина отказывается от части суверенитета, является национальным позором.

«Депутаты утвердили меморандум с ЕС, по которому мы за 600 млн евро кредита отказываемся от огромной части нашего суверенитета. Например, Украина обязуется предоставлять Еврокомиссии любую государственную информацию, которую та посчитает необходимой. Власти предоставят европейцам контроль над всеми закупками Минздрава. А также передадут ЕС полный контроль над судебной системой, создавая новую Высшую квалификационную комиссию судей с международным участием, — перечисляет Крюкова. — Кроме того, украинское государство предоставит европейцам право контроля над прозрачностью конкурсов на госслужбу, над аттестацией прокуроров на региональном и местном уровнях. Наконец, наши власти подарили европейцам право контроля над возвратом активов «Приватбанка» и созданием набсоветов крупнейших госпредприятий. Что это, как не разбазаривание нашей независимости по дешевке?»

По мнению публициста, многие условия ЕС означают прямую выкачку денег из бюджета Украины. Например, на выплаты утвержденным европейцами главам госкомпаний Украины и членам их набсоветов, которые парламент согласился вернуть к прежним, космическим размерам. То есть чиновники ЕС требуют «обеспечить независимый контроль» за госкомпаниями, но на деле заставляют Киев содержать за свой счет своих агентов влияния.

Глава киевского Института развития экономики Александр Гончаров прямо заявил, что «кредит от Евросоюза — это не просто унижение, ЕС еще и требует от Киева оплатить свое хамство по полной программе».

«Украина получит от Евросоюза кредит в 600 млн евро под немалый процент и очень жесткие требования. И это в момент, когда Минфин благополучной Германии разместил свои гособлигации на 1,5 млрд евро под… минус 0,05% годовых и без всяких оговорок! То есть инвесторы готовы покупать немецкие гособлигации под минусовой процент! Так происходит еще и потому, что рынки Европы и США сейчас буквально запружены свеженапечатанными деньгами. Только баланс Федерального резерва США составляет семь трлн долларов! За кого нас, украинских налогоплательщиков, держит и украинская власть, и руководство ЕС?!» — сокрушается экономист.

Также Гончаров отмечает, что теперь госпредприятие «Медицинские закупки Украины» должно передать все централизованные закупки лекарств под контроль вновь созданного Наблюдательного совета, в который войдут нужные ЕС иностранцы.

«Такая практика уже проверена европейцами на «Укрзализнице» (железнодорожный монополист Украины. — Прим. ФАН), где правят бал ставленники Запада. Да, эти ушлые ребята из Евросоюза лишь на одних госзакупках лекарств и медицинских изделий за несколько месяцев отобьют этот кредит в 600 млн! Горько сознавать, но деньги покидают Украину, как пассажиры с тонущего корабля. Разве этого мы хотели в 2014-м?» — с горечью вопрошает аналитик.

Политолог Денис Невядомский констатировал, что богатая природными и человеческими ресурсами страна за жалкий кредит на драконовских условиях полностью отдала свой суверенитет.

«Ключевые отрасли и институты Украины переходят под контроль внешних структур. Сельские школы и больницы закрываются как нерентабельные. Правительство полностью перестало выполнять свою главную задачу и функцию — обеспечивать свободу развития личности, права и безопасность граждан. Режим Зеленского — это оккупационная администрация. Может быть, мы сами скинемся Владимиру Зеленскому на билет из страны?» — интересуется Невядомский.

Он же заявил, что нынешние отношения Украины и ее кредиторов выглядят по схеме: «дать деньги под проценты с правом распоряжаться квартирой должника».

«Могу занять немного денег под проценты, но с условием, что я имею право выбирать должнику род занятий, переоборудовать его квартиру, перенести кухню в гостиную, распоряжаться его холодильником и телевизором. А также поселить у него для контроля за исполнением свою тещу с собакой и котом, поучать его детей и пользоваться его женой. Вроде ничего не забыл. А, да, кормить моих тещу, кота и собаку обязан должник. И, конечно, это все для блага должника, чтобы он был свободен и независим, непроизвольно испытывал достоинство, а ко мне — благодарность. Но главное, чтобы он имел возможность вовремя отдать мне долг с процентами», — иронизирует аналитик.

Блогер и общественный деятель Александр Скубченко указал, что команды Зеленского и Порошенко дружно проголосовали за законы, которые требовал Запад.

«Зеленский и Порошенко как бы враги, но поддерживают друг друга в главном — они вместе голосуют за законы, продавая нашу страну за кредиты. Придя к власти, Зеленский говорил, что не хочет, чтобы ему люди сказали: «Ты такой же, как Порошенко». Нет, он не такой, он еще хуже! Потому что такой же, но прикидывается лучшим, — подчеркнул Скубченко. — Порошенко тоже продавал свою страну по кусочкам, тоже брал невыгодные кредиты. Но при Порошенко произошли два мощных перегиба, которые больно ударили по многим украинцам — дискриминация русского языка и необоснованное повышение тарифов ЖКХ».

По мнению эксперта, подписание меморандума с ЕС показало, что Зеленский и его команда — прямые продолжатели политики Порошенко.