Билан попал в больницу после ночи в шикарном московском отеле

Москва, 26 августа. Певец Дима Билан попал в больницу после того, как провел ночь в московском отеле.

Певец решил разнообразить свои будни без перелетов и гастролей и получше узнать Москву. Для этого артист снял номер в столичном отеле с видом на Кремль.

«Когда вдруг в какой-то момент показалось, что ты немного устал от обыденности и привык к постоянным перемещениям и гастролям, то сидеть на месте, конечно, равносильно убийству творческой личности. Но мы очень хорошо приспосабливаемся. Я нашел для себя такой выход ― перемещаться в Москве насколько это возможно», — объяснил Билан и показал вид из окна отеля на Кремль.

Певец отметил, что решил получше узнать Москву, ведь на это у него всегда не хватало времени. Кроме того, в Instagram Билан продемонстрировал шикарные гостиные и лестничные пролеты отеля.

Однако после ночи в отеле певец угодил в больницу, об этом сообщил Telegram-канал «НеМалахов». Автор канала напомнил историю ведьмы Анну Амбарцумян, которую нашли в гостинице уже мертвой.

«Мы все помним, как в гостинице нашли голой ведьму Анну Амбарцумян. А потом в ее крови обнаружили адский наркотический коктейль», — написал автор.

Ранее сообщалось, что младшая сестра Билана Анна едва не утонула на съемках собственного клипа. Причиной инцидента стало роскошное тяжелое платье девушки.