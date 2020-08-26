Федоров: В Telegram должны ответить за глумление над флагом Белоруссии

Санкт-Петербург, 26 августа. Депутат Госдумы Евгений Федоров призвал привлекать к уголовной ответственности администраторов Telegram-каналов за распространение фашистского флага белорусской оппозиции. С таким предложением он выступил в эфире Медиацентра «Патриот».

Парламентарий отреагировал на то, что в популярном мессенджере отдельно отправленное эмодзи государственного флага Белоруссии у некоторых пользователей автоматически заменялось на бело-красно-белый флаг оппозиции.

«С точки зрения российского законодательства (демонстрация флага, который не является официальным символом, как государственного. — Прим. ФАН), это прямое нарушение закона, это глумление над государственной символикой. Мне кажется, в Белоруссии такое же законодательство, поэтому надо возбуждать уголовные дела в отношении администраторов Telegram-каналов и преследовать их по уголовному праву Белоруссии, в том числе с международными ордерами, на территории России и т.д», — сказал депутат.

По словам Федорова, трехцветный флаг белорусской оппозиции окрашен коллаборационистским предательством белорусов, которые пошли на сотрудничество с нацистами в годы Великой Отечественной войны и стали виновниками многочисленных зверств мирного населения в республике.

«Этот флаг появился в республике в 1918 году во время немецкой оккупации и затем вновь возник в 1943 году, когда Гитлер создал марионеточные власти Белоруссии. Это фашистское правительство, кстати, до сих пор живет где-то в изгнании. Понятно, что это флаг сепаратистской, захваченной фашистами в процессе войны территории. Поэтому те, кто поднимает этот флаг, по сути, являются фашистами, которых тоже должно преследовать законодательство как Белоруссии, так и России», — объяснил парламентарий.

Проблему сепаратизма Федоров назвал одной из главных для России.