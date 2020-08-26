Донбасс, 26 августа. Украинская армия создает сеть новых позиций вблизи линии разграничения. Очередная трагедия в ВСУ унесла жизнь военнослужащего. Киевские военные массово уходят в самоволки. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска продолжают укреплять существующие позиции и строить новые. Свежие данные разведки армейских корпусов ДНР и ЛНР, а также сведения, собранные международными наблюдателями ОБСЕ при помощи воздушного наблюдения за позициями ВСУ, не внушают оптимизма жителям республик, несмотря на отсутствие обстрелов. На юго-восточной окраине Дзержинска, в районе Артемово, что вблизи линии разграничения сторон, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новые траншеи, принадлежащие Вооруженным силам Украины, и продление уже существующих. Общая протяженность — более 200 метров.

Система новых позиций ВСУ, состоящая из трех траншей общей протяженностью чуть менее километра, выявлена иностранцами в районе Пищевика на юге Донецкой области. В Луганской области, в районах Золотого и Новотошковского, международные наблюдатели также зафиксировали продление существующих позиций украинской армии. Кроме того, члены мониторинговой миссии выявили украинскую боевую технику в жилых районах Белой Горы, Невельского и Счастья. В последнем населенном пункте два бронетранспортера БТР-70 размещены непосредственно в жилом секторе.

Массовые самоволки солдат создают дыры в обороне ВСУ

Недовольство украинских солдат условиями службы приводит к тому, что военные массово уходят в самоволки и платят при этом командирам подразделений за каждый день отсутствия, сообщает Народная милиция ДНР. В 79-й десантно-штурмовой бригаде на днях обнаружили отсутствие сразу 10 военнослужащих. Позиции в районе Новомихайловки, которые должны были занимать «защитники» Украины, оказались пустыми.

Оказалось, что группа отсутствует в течение недели, а каждый день незапланированного «отпуска» стоил солдатам по 500 гривен, уплаченных начальнику подразделения. В дальнейшем выяснилось, что командование батальона было в курсе происходящего, но, поскольку никаких действий по возвращению солдат не предприняло, то, похоже, что и в доле.

Результатом работы комиссии вышестоящего штаба в бригаде стало выявления факта двухнедельного отсутствия двоих силовиков на позициях в районе Славного. Еще 12 августа «освободители» просто отказались выходить на передовые и покинули расположение бригады с оружием и боеприпасами. Поиск беглецов организован только после выявления данного факта проверяющими.

Передовые части ВСУ на грани бунта

Не лучше обстоят дела у киевских подразделений в зоне ответственности Народной милиции ЛНР. Военнослужащие жалуются на низкую укомплектованность частей, из-за чего им приходится отрабатывать двойные и тройные нагрузки. Ситуация со снабжением продуктами и вовсе катастрофическая, сообщают в оборонном ведомстве ЛНР. Военнослужащие массово жалуются на отсутствие отпусков, должного питания и нечеловеческие условия службы.

Командование своеобразно реагирует на жалобы: вместо предложения практических решений направляет в подразделения специалистов по морально-психологическому обеспечению для проведения разъяснительных бесед с целью исключить акции неповиновения.

Празднование Дня независимости закончилось трагедией

Очередная трагедия произошла в передовом подразделении украинской армии в Луганской области. После празднования Дня независимости в госпиталь с тяжелым отравлением поступили сразу пятеро военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады. Солдаты отравились алкоголем, который доставили в бригаду волонтеры накануне праздника. Один военнослужащий скончался.