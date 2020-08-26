США ввели санкции против пяти российских НИИ

Вашингтон, 26 августа. Санкции США против России расширяются на пять организаций, все они — научно-исследовательские институты. Сообщение об этом появилось на сайте министерства торговли США.

Как сообщает РИА Новости, из заявления понятно — США подозревают, что эти институты имеют непосредственное отношение к разработке химического или биологического оружия.

Один из институтов, попавших под ограничения — 48-й ЦНИИ Минобороны РФ, который вместе с центром имени Гамалеи создавал вакцину от коронавируса.

Напомним, совсем недавно препарат от COVID-19 под названием «Спутник V», разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи при участии ныне санкционного 48-го ЦНИИ Минобороны РФ ранее прошел тестирование и его безопасность и эффективность были доказаны. Организмы всех добровольцев, принявших участие в испытаниях вакцины, выработали стойкий иммунитет к коронавирусу.

Уже более 20 стран мира отправили в РФ заявки на приобретение миллиарда доз. Россия также договорилась о производстве вакцин в пяти странах.

Ранее группа исследователей из США также объявила о создании назальной вакцины от коронавируса, но о ее испытаниях и возможном распространении пока ничего не известно. Российская же вакцина «Спутник-V» против вируса SARS-CoV-2 уже находится на завершающих стадиях предварительных клинических испытаний и признана одной из самых безопасных и недорогих в мире.