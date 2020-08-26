Путин назвал условие для открытия границ России

Москва, 26 августа. Открытие границ России с другими государствами не должно спровоцировать новую вспышку коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Открываться, конечно, нужно, нельзя вечно держать людей взаперти, но делать нужно это очень аккуратно, чтобы не допустить какой-то новой волны, новой вспышки», — пояснил глава государства.

Российский лидер также добавил, что иностранные коллеги отмечают успехи России в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России продолжает стабилизироваться ситуация с коронавирусом. По ее словам, в настоящее время преобладают бессимптомные формы течения коронавирусной инфекции. При этом тяжелое течение заболевания фиксируется у 3,2% пациентов.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более 23,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 811 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано более 970 тысяч случаев, 16 тысяч человек скончались. Более 786 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.