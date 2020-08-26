Антипов обвинил «очумелые ручки» в исчезновении доказательств по делу МН17

Москва, 26 августа. Независимый технический эксперт Юрий Антипов представил новую часть своего расследования о причинах катастрофы малайзийского Boeing MH17, потерпевшего крушение над Донбассом в 2014 году. Он обратил внимание на важные доказательства, которые исчезли с места трагедии.

Антипов очередной раз полностью опроверг версию Международной следственной группы (JIT) о ЗРК «Бук». Он сосредоточился на кресле командира воздушного судна с серьезными повреждениями. Спинка сиденья сломалась и получила крупную пробоину, не совпадающую со следами, которые остаются от поражающих элементов «мифического «Бука».

«При этом размер пробоя ну никак не соотносится с размером любого поражающего элемента от «Бука». Летел осколок с верхней части левой приборной консоли, но никак не слева сверху над кабиной», — передает выводы Антипова «Царьград».

Эксперт также указал на другое кресло летчика Boeing, на котором не так много дефектов. Это связано с тем, что в нем сидел пилот, управлявший самолетом в момент трагедии, когда командир воздушного судна находился в салоне.

Антипов отметил, что эти вещдоки почему-то исчезли с места катастрофы, поэтому теперь судить о повреждении кресел можно только по фотографиям, сделанным сразу после крушения.

По словам специалиста, виноваты в исчезновении доказательств в деле MH17 некие заинтересованные лица — «очумелые ручки», которые скрыли часть важных улик. Антипов напомнил, что с места крушения также исчезла тяга, пробившая остекление кабины пилотов изнутри. Подобная деталь важна и доказывает, что взрыв произошел в салоне самолета.

Ранее Антипов обратил внимание на медицинский манометр, который был найден на месте трагедии MH17. Прибор имел характерные повреждения, указывающие на то, что на борту произошел резкий скачок атмосферного давления. Это свидетельствует о детонации взрывного устройства в салоне лайнера.

Пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Расследованием катастрофы занялась Международная следственная группа (JIT), которая быстро заявила, что борт якобы был сбит ракетой российского ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Но позднее в документе Службы военной разведки и безопасности Нидерландов появилась информация, что в районе падения не нашли ни одного «Бука».