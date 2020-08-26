Полуголая Брежнева возмутила фанатов неприличным видео

Москва, 26 августа. Российская поп-певица Вера Брежнева возмутила фанатов откровенным видео. Брежнева опубликовала видеоролик, на кадрах которого она идет по пляжу в спущенном до пояса ярко-розовом платье, прикрывая голую грудь руками.

Поклонники замужней певицы не оценили видеоролик. Пользователи Сети выразили уверенность, что Брежневой давно пора взяться за ум и перестать демонстрировать «срамоту».

«Вера, что за срамота? Прикройте прелести», — пишет yuliagaletskaya.

«Верочка, пора начать вести себя скромнее, вы же замужем», — напоминает loras849.

«Как такое муж вам позволяет!» — негодует v_fedykovych.

Ранее Брежнева рассказала несколько фактов о платье, в котором она танцевала в новом клипе «Вечериночка» с украинским певцом Monatik. Оказывается, платье весит пять килограммов.

Эксклюзивный наряд для певицы создала известный клипмейкер, дизайнер и стилист из Одессы Таня Муиньо. По словам Брежневой, вес платья составляет пять килограммов, но благодаря продуманной конструкции на теле оно не ощущается. Кроме того, «если выложить все камни в одну линию, то продолжительность такой цепочки составит около 1 км». Кисточки, из которых и состоит платье, крепятся на ткань бежевого цвета. За счет этого во время движения создается ощущение, что Брежнева танцует обнаженной.