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Основатель «Додо Пиццы» раскрыл подробности похищения партнера

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Основатель «Додо Пиццы» раскрыл подробности похищения партнера

Москва, 26 августа. Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников рассказал подробности о похищении бизнес-партнера Владимира Горецкого.

Владельца сети пиццерий в Москве и Смоленской области пригласили в Латвию. Преступники представились инвесторами и позвали на переговоры в Ригу.

Там его встретили, привезли в загородный дом в Юрмалу и связали. Бизнесмена оставили на чердаке с мешком на голове. Злоумышленники удерживали его пять дней, требуя крупный выкуп.

«Параллельно Владимир созванивался с родственниками и говорил, что у него все хорошо», — сказал Овчинников, его слова передает телеканал «360». 

Горецкого вынудили подписать договор займа на 3,6 млн рублей, а также передать похитителям 900 тысяч наличными. После того, как бизнесмен выполнил все требования, его отпустили.

По словам Овчинникова, вместе с партнером они сообщили о похищении в полицию. Благодаря сотрудничеству правоохранителей России и Латвии, а также помощи команды Овчинникова был задержан главный подозреваемый.

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