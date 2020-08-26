Основатель «Додо Пиццы» раскрыл подробности похищения партнера

Москва, 26 августа. Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников рассказал подробности о похищении бизнес-партнера Владимира Горецкого.

Владельца сети пиццерий в Москве и Смоленской области пригласили в Латвию. Преступники представились инвесторами и позвали на переговоры в Ригу.

Там его встретили, привезли в загородный дом в Юрмалу и связали. Бизнесмена оставили на чердаке с мешком на голове. Злоумышленники удерживали его пять дней, требуя крупный выкуп.