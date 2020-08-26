Визит Шойгу в Баку укрепил взаимное доверие России и Азербайджана

Рабочий визит главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу в столицу Азербайджанской Республики 25 августа прошел в очень динамичном формате, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Министр провел встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и своим коллегой Закиром Гасановым, а также открыл конкурс по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020» в рамках «Армейских международных игр». Соревнования проводятся уже в шестой раз, а Баку принимает морской конкурс в четвертый.

Больше, чем конкурс

Свой визит в Баку министр обороны России начал со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в резиденции «Загульба».

«Рад вас снова видеть в Азербайджане! Сегодня мы открываем соревнования «Кубок моря», который является частью «Армейских международных игр», — сказал азербайджанский лидер, напомнив, что его страна не в первый раз участвует в играх и принимает «Кубок моря».

Алиев выразил уверенность, что конкурс послужит укреплению отношений между государствами-участницами.

По мнению президента, «Кубок моря» — хорошая возможность увидеться и обсудить перспективы двустороннего сотрудничества России и Азербайджана в военной сфере.

Шойгу рассказал Алиеву, что азербайджанский экипаж накануне неплохо стартовал в «Танковом биатлоне».

«Нас не может не радовать, что Азербайджан традиционно принимает у себя соревнование «Кубок моря» и оно всегда проходит на высоком уровне», — подчеркнул глава Минобороны России.

После встречи Сергей Шойгу возложил цветы к могилам бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева и певца Муслима Магомаева, похороненных на Аллее почетного захоронения в Баку.

Азербайджан — сосед и партнер России

Встреча министров обороны России и Азербайджана Сергея Шойгу и Закира Гасанова прошла в здании местного оборонного ведомства.

Глава Минобороны РФ обратил внимание своего азербайджанского коллеги, что Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье и что ее действия не направлены против третьих стран в регионе.

«Знаем и с тревогой наблюдали за теми событиями, которые происходили на границе с Арменией, — сказал Шойгу. — И знаем о тех тревогах, которые есть (в Баку. — Прим. ФАН) в связи с нашими перелетами на нашу базу. Хочу сразу сказать: все наши действия никогда не были направлены и не направлены сейчас против Азербайджана, нашего соседа и нашего партнера. Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье».

Министр обороны РФ отметил, что на своей военной базе в Армении Россия занимается строительством соцобъектов для военнослужащих.

«С этим связана некая незначительная активность. И вторая часть — призванная кампания. Кого-то надо было возвращать домой, кого-то наоборот… Повторю еще раз: наши действия и шаги никогда не были направлены против Азербайджана и не направлены сегодня», — заверил Сергей Шойгу.

«Кубок моря» ради дружбы

Международный конкурс по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020» проходит на военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджана. Россию на состязаниях представляет малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии «Махачкала».

Морякам обеих стран должны показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля. Критериями оценки участников станут знание ими теории и практическая подготовка.

Торжественная церемония открытия «Кубка моря» прошла на берегу Каспийского моря. В своей краткой приветственной речи Сергей Шойгу пожелал участникам конкурса успехов. Глава российского оборонного ведомства выразил уверенность, что это соревнование послужит укреплению международного сотрудничества, взаимного доверия и партнерства между Россией и Азербайджаном.

Кроме того, высокий российский гость выразил искреннюю благодарность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и министру обороны Закиру Гасанову за гостеприимство и высокий уровень проведения мероприятия.

«В акватории современной военно-морской базы «Пута» лучшие экипажи кораблей военных флотов прикаспийских государств покажут свое мастерство в соревнованиях по стрельбе по морским и воздушным целям, использованию средств спасения на море и в борьбе за живучесть, а также по морской практике», — сказал Шойгу, уточнив, что одними только военными турнирами дело на «Кубке моря» не ограничится.

По словам российского министра, моряки также будут состязаться на спортивных площадках на берегу одной из красивейших бухт Каспия.

«Пройдут турниры по футболу, волейболу и теннису, — рассказал Шойгу. — Традиционно для моряков состоится и командное состязание по перетягиванию каната. Кроме того, для участников предусмотрена обширная культурная программа, благодаря которой российские моряки смогут познакомиться с богатой историей Азербайджана».

Россию на культурной программе представят концертная группа Ансамбля песни и пляски Западного военного округа и выставка Центрального военно-морского музея, посвященная истории развития Российского флота, которому, кстати, в следующем году исполнится 325 лет, пояснил министр обороны РФ.

«Все это послужит укреплению международного сотрудничества, взаимного доверия и партнерства между нашими странами, — убежден он. — Уверен, что конкурс пройдет на высоком уровне, мы увидим зрелищную и бескомпромиссную борьбу. Желаю участникам успехов, высоких профессиональных достижений и новых рекордов».

В заключение Сергей Шойгу, пользуясь случаем, поздравил присутствующих со знаменательной датой — 75-й годовщиной нашей общей победы в Великой Отечественной войне.

Во время торжественной церемонии открытия «Кубка моря» выступил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, на сцену вышли команды обеих стран, и выступили вокальные и фольклорные коллективы.

Напомним, что конкурс по морской выучке «Кубок моря» проходит в рамках «Армейских международных игр-2020», торжественная церемония открытия которых состоялась 23 августа в Конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» и на полигоне «Алабино» в Московской области.

Игры завершатся 3 сентября одновременно на 23 полигонах пяти стран: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Российской Федерации. Всего в рамках игр, в которых принимают участие 156 команд из 32 стран, представляющих Европу, Азию и Африку, пройдут 30 различных конкурсов.