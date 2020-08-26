Военный эксперт оценил попытку Норвегии оказать давление на Россию

Норвегия не прочь попытаться оказать давление в арктическом регионе, напоминая о своих претензиях и амбициях. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, комментируя провальную попытку Норвегии повлиять на Россию.

МиГ-31 на страже

Российский МиГ-31 над нейтральными водами Баренцева моря перехватил норвежский самолет базовой патрульной авиации. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

При этом в заявлении уточняется, что средства контроля воздушного пространства засекли приближающуюся к государственной границе цель. Экипаж поднятого для перехвата российского истребителя из состава дежурных сил ПВО Северного флота с безопасного расстояния идентифицировал ее как Р-3С «Орион», который принадлежит ВВС Норвегии.

Сообщается, что после того, как российский истребитель спугнул натовский самолет от государственной границы РФ, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром. Кроме того, в ведомстве обратили внимание, что полет российского перехватчика проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Государственную границу норвежский борт не нарушил.

Провальная попытка

Как отметил Сергей Простаков, активность Норвегии у границ России не является чем-то неожиданным и вполне объяснима. Входя в НАТО, эта страна и сама не прочь оказать давление в арктическом регионе, напоминая о своих претензиях и амбициях.

«Кроме того, Норвегия является и экономическим конкурентом России, поставляя природный газ в другие европейские страны, а также борясь за ресурсы Баренцева моря. Не стоит также забывать и о желании Норвегии забрать Шпицберген под собственный абсолютный контроль. Поэтому действия норвежских военных у российских границ традиционно носят не самый дружественный характер», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению военного эксперта, лишь пандемия коронавируса помешала провести в Норвегии в марте этого года учения НАТО Cold Response 2020, имевшие, как и состоявшиеся двумя годами ранее Trident Juncture, явную антироссийскую направленность. НАТО активно усиливает свой военный потенциал и инфраструктуру в Арктике, и Норвегия является одной из опорных точек этого процесса.

«Как и другие маневры НАТО в регионе, действия норвежского военного самолета были явно провокационными. Североатлантический альянс пока ограничен в своих возможностях в Арктике, а различные провокации помогают ему наращивать свое присутствие в регионе под предлогом борьбы с «российской угрозой». Действия же авиации России при инциденте над Баренцевым морем по перехвату и предотвращению возможной опасности были традиционно корректны и адекватны по отношению к вероятной угрозе. В ближайшее время она никуда не исчезнет, и российская армия демонстрирует готовность отразить ее», — заключил Сергей Простаков.

Ранее истребитель Су-27 ВКС РФ перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем. Те повернули от границы.