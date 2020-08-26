Брутер рассказал, как Китай и Россия могут ответить на санкции США

США торгуют санкциями, и на это Россия, Китай и ЕС могут ответить отказом от доллара, считает политолог Владимир Брутер.

Ранее Министерство торговли США сообщило, что 24 китайские компании попали в санкционные списки за помощь военным в создании искусственных островов в Южно-Китайском море.

«Бюро промышленности и безопасности министерства торговли добавило 24 китайские компании в список организаций за их роль в помощи китайским военным в строительстве и милитаризации подвергнутых международному осуждению искусственных островов в Южно-Китайском море», — сказано в сообщении.

С 2013 года Китайская Народная Республика создала в Южно-Китайском море насыпные острова общей площадью 12 квадратных километров. Сейчас на этих островах, как утверждают в Министерстве торговли США, расположены позиционные районы систем противовоздушной обороны, а также противокорабельные ракетные установки.

Внесение компаний в санкционные списки означает, что власти США вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров, согласно имеющимся регламентам, лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что введение санкций в отношении ряда китайских компаний является продолжением торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

«В Вашингтоне абсолютно уверены, что без торговых отношений с США ни одна страна не сможет обеспечить устойчивый рост своей экономики. И эта позиция распространяется на всех, включая Россию, с которой у США очень маленький товарооборот. И на Китай — с которым он огромный. Соединенные Штаты как бы торгуют санкциями, одновременно с этим торгуя возможностью использовать доллар как мировую валюту и возможностью доступа на американский рынок. Раньше американские демократы придерживались идеи того, что экономика должна быть глобализированной и в этом американская выгода, но при Трампе американский рынок стал лидирующим, поэтому доступ к нему будет предоставляться только тем, кто абсолютно лоялен и кто разрешает американским компаниям в своих странах действовать как они хотят», — утверждает эксперт.

Рассуждая о будущем американо-китайских отношений, Владимир Брутер заявил, что США, безусловно, готовятся к более серьезному противостоянию. Причем такой позиции придерживаются не только республиканцы, но и демократы, так как американская политическая элита в целом едина, а не разделена на два противодействующих лагеря, как принято считать.

«США будут пытаться сдерживать Китай, но если к власти придут демократы, то таких радикальных и решительных действий, как у Трампа, будет все-таки меньше. Они будут пытаться больше душить, нежели сразу стрелять. В этом случае могут быть какие-то изменения, но в целом позиция США по отношению к КНР не изменится. Проблема, с которой столкнулись и Россия, и Европейский союз, и Китай, примерно одинаковая. Все зависят от доллара. Можно заставить американские компании вести себя иначе, но чего это будет стоить — никто не знает. Цена этого вопроса может быть гораздо более серьезной, нежели прямые ответные действия. Хотя, безусловно, отсутствие ответных действий показывает, что американцы правильно нащупали слабое место, и, очевидно, они будут бить по нему дальше», — продолжил собеседник ФАН.

Ответные действия Китайской Народной Республики на санкционное давление могут быть организованы тогда и только тогда, когда и Россия, и Китай, и Евросоюз «смогут в значительной степени абстрагироваться от использования доллара в расчетах и заменят ее некой синтетической валютой, которая объединит юань, рубль и евро».

«Это может быть просто виртуальная валюта — тогда не обязательно будет проводить все платежи через американскую банковскую систему. Только в этом случае ответ Вашингтону может быть эффективным. Но сколько это займет времени, будет ли это успешным — я не знаю. Разговоры об этом идут очень давно, успехов пока нет. И в ближайшее время — не предвидится. Между сторонами есть серьезные политические расхождения. К тому же Европа в значительной степени лишилась субъектности в принятии решений: там нет тех людей и тех структур, которые готовы взять сейчас на себя ответственность. И без единого решения все будут пользоваться долларом, а США будут с этого иметь большой выигрыш», — заключил Брутер.

Напомним, у Китая и ряда стран азиатского региона (Японии, Вьетнама, Филиппин) есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Пекин считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Китай не признал решение арбитража.