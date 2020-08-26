Провидец Вечерский рассказал, как помочь больной раком Заворотнюк

Москва, 26 августа. Рунический провидец Игорь Вечерский рассказал, что нужно актрисе Анастасии Заворотнюк для выздоровления.

Семья поддерживает Заворотнюк, но она не может питаться только этой энергетикой. Звезда привыкла к публичности, ей нужна подпитка от поклонников, считает Вечерский.

«Вообще, ее глобальные задачи лежат в поле сотрудничества и диалога, она человек нуждающийся в обществе и общении с людьми», — отметил эзотерик, его слова передает Nation News.

Заворотнюк почти год скрывает свое состояние. Она борется с раком одна, и эта борьба тщетна.

По мнению Вечерского, актриса не хочет, чтобы ее видели слабой и непривлекательной. Она любит жизнь, и это чувство еще помогает ей держаться.

Руны «говорят», что Заворотнюк больше нельзя оставаться дома. Актриса должна уехать либо на курорт, либо лечь в иностранную клинику, считает эзотерик. Вечерский пожелал Заворотнюк скорейшего выздоровления.

В начале августа певица Алена Кравец рассказала о слухах от звезд, живущих на Рублевке. По ее словам, состояние Заворотнюк не изменилось. Пока надежды ее семьи не оправдываются.

Актриса не может говорить и самостоятельно двигаться. Она считает, что супруг Заворотнюк может оформить ей инвалидность.