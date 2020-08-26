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Экономика

Медведев предупредил об опасности углеродного налога ЕС для России

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Медведев предупредил об опасности углеродного налога ЕС для России

Москва, 26 августа. Углеродный налог Евросоюза может помешать доступу товаров РФ на рынок Европы. Об этом заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по обеспечению долгосрочных интересов России в условиях введения с 2025 года углеродного налога в ЕС. 

«По оценкам академии наук, финансовые потери отечественных экспортеров будут составлять миллиарды евро. Эту цифру пока невозможно в полном объеме, конечно, посчитать, но речь идет об очень значительных выпадающих доходах», — цитирует Медведева ТАСС.

Замглавы Совбеза отметил, что углеродный налог может резко увеличить конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению к другим государствам, включая и Россию. Он назвал это «скрытым протекционизмом под благовидным предлогом», заметив, что он будет препятствовать доступу наших товаров на рынок ЕС.

Медведев призвал власти продумать и принять меры для поддержки российских компаний, которые после введения Европейским Союзом углеродного сбора могут потерять миллиарды евро.

«Надо подумать о том, как поддержать наиболее уязвимые предприятия и отрасли в случае, если такие решения вступят в силу: поддержать и внутри страны, и, может быть, мерами внешнего реагирования», — подчеркнул Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев возглавил межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике. Также она будет заниматься социально-экономическим развитием Арктической зоны.

Источник: ТАСС
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