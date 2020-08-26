Дибров рассказал о своей секретной комнате для секса

Москва, 26 августа. Ведущий Первого канала Дмитрий Дибров рассказал, как ему с молодой супругой удается сохранить страсть в браке.

По словам 60-летнего ведущего, секс является неотъемлемой частью их семейной жизни. Дибров признался, что они с супругой предпочитают разнообразие и эксперименты. В своем особняке на Рублевке пара отвела целую секретную комнату для секса и оборудовала ее интимными приспособлениями.

Дибров дал совет всем парам поддерживать сексуальный интерес друг к другу. Ведущий подчеркнул, что над отношениями всегда нужно работать, как до заключения брака, так и после.

«Именно то, что ты практиковал до ЗАГСа, надо практиковать и после ЗАГСа! Не спешите выключать свет! В постели все заканчивается! Начинается секс задолго до постели», — заключил Дибров.

Телеведущий живет со своей четвертой супругой уже десять лет. Полина младше его на 30 лет. У пары подрастают три сына, младшему из которых недавно исполнилось пять лет.

Ранее супруга телеведущего Полина показала подписчикам, как семья отметила день рождения младшего сына Ильи. Родители, дети и гости приняли участие в маскараде в стиле семейки Аддамс. Однако пользователи вместо восторгов удивились, насколько постарел Дибров.