Путин заявил, что Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину от COVID-19

Москва, 26 августа. Белоруссия одной из первых стран получит российскую вакцину от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

«Мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко) это обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины. И потом будет одна из первых, которая получит этот препарат», — подчеркнул он.

Ранее о том, что Белоруссия будет на добровольной основе принимать в испытаниях вакцины от коронавируса, заявил журналистам Дмитрий Песков.

Напомним, российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19. Ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Москва уже договорилась о производстве вакцины в пяти странах.