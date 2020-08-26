Путин потребовал убрать все препоны по выплатам медикам

Москва, 26 августа. Президент России Владимир Путин заявил, что система оформления страховых выплат медикам оказалась слишком забюрокраченной.

«Забюрокраченная слишком система принятия решений оказалась», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Президент РФ отметил, что россиянину нужно собрать более 16 документов, чтобы получить соответствующую выплату. Путин потребовал убрать все препоны и прекратить излишнюю бюрократию.

«Надо эту излишнюю бюрократию прекратить», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что «с отдельными случаями нужно разбираться», но в целом нужно «обобщить и принять» соответствующее решение на федеральном уровне или дать соответствующие рекомендации в регионах.

На совещании Голикова заявила, что в России продолжает стабилизироваться ситуация с коронавирусом, что является стойкой тенденцией. По ее словам, к настоящему моменту темп роста числа заразившихся сократился в 54 раза. Она также добавила, что в данный момент преобладают бессимптомные формы течения коронавирусной инфекции. При этом только у 3,2% пациентов наблюдается тяжелое течение заболевания.