Голикова заявила о тенденции к стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ

Москва, 26 августа. В России продолжает стабилизироваться ситуация с коронавирусом, что является стойкой тенденцией. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«В настоящее время в России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — пояснила она.

По ее словам, к настоящему моменту темп роста числа заразившихся сократился в 54 раза. Она также добавила, что в данный момент преобладают бессимптомные формы течения коронавирусной инфекции. При этом только у 3,2% пациентов наблюдается тяжелое течение заболевания.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более 23,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 811 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 970 тысяч случаев, 16 тысяч человек умерли. Более 786 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ вакцина поступит в гражданский оборот в начале 2021 года.