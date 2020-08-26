Путин обсудил с Голиковой открытие авиасообщения с другими странами

Москва, 26 августа. Президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой перспективы открытия авиасообщения с другими странами.

«Мы уже с вами говорили по поводу того, каким темпом и какие страны открывать для дальнейшего авиационного сообщения», — сообщил глава государства, обращаясь к Голиковой, на совещании с членами правительства.

Из-за пандемии коронавируса Россия в конце марта закрыла международное авиасообщение. До августа выполнялись лишь вывозные рейсы российских и зарубежных граждан на родину и совершались единичные полеты «Аэрофлота» для имеющих вид на жительство в странах прилета пассажиров.

С 1 августа РФ возобновила регулярное авиасообщение с Танзанией, Турцией и Великобританией. 4 августа стало известно, что власти Черногории добавили Россию в зеленый список стран, граждане которых могут въезжать на территорию республики. Кроме того, Кипр с 28 августа приоткрыл границу для некоторых категорий россиян.