Москва, 26 августа. России удалось нарастить мощь своего флота, заменив украинские двигатели на отечественные. К таким выводам пришли аналитики китайского издания Sohu.

Как сообщает «ПолитРоссия», при строительстве новых кораблей РФ в течение последних лет зависела от зарубежных газотурбинных двигателей, а ведущие предприятия по их производству отошли Украине.

«Как известно, в настоящее время отношения между Украиной и Россией весьма напряженные <…> В 2014 году Киев прекратил поставки в РФ газотурбинных силовых агрегатов», — отмечают китайские эксперты.

В России делают большой акцент на фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков», которые оснащаются самым современным на сегодняшний день оборудованием. Корабли имеют длину 135 метров, ширину 16 метров и водоизмещение 4500 тонн, и китайские военные аналитики назвали их одними из лучших в мире. Но изначальная их комплектация была рассчитана на украинские силовые установки. Из-за отказа Киева поставлять эти двигатели РФ пришлось срочно искать им альтернативу.

«Строительство новых кораблей столкнулось с большими сложностями из-за позиции Украины. Российское научно-производственное предприятие «ОДК — Сатурн» получило заказ на разработку отечественных двигателей для кораблей проекта 22350», — рассказали обозреватели Sohu.

В апреле 2017 года «ОДК — Сатурн» уже смог показать свою новую газотурбинную установку. Ее характеристики по целому ряду показателей превосходили украинские моторы. Так России в кратчайшие сроки удалось самостоятельно устранить проблему своих корабельных силовых агрегатов. Таким образом отказ от двигателей украинского производства принес стране впечатляющую пользу.

Кроме того, сравнивая ВМС России с ВМС США ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров назвал российские неатомные подлодки «неприятным сюрпризом» для США.