Фото и видео из затопленной Третьяковской галереи появилось в Сети

Москва, 26 августа. Здание Третьяковской галереи на Крымскому Валу в Москве затопило из-за проливного дождя. Видео и фото последствий протечки крыши опубликовали в Сети посетители музея.

На кадрах можно видеть, что на паркетном полу галереи появились огромные лужи. Сотрудники Третьяковки спасали экспонаты от разгула стихии, гости музея пытались оказывать им посильную помощь.

Видео из галереи также опубликован телеканал 360.

В пресс-службе музея сообщили, что всем посетителям, эвакуированным из-за ЧП с протечкой крыши, будут предоставлены бесплатные билеты для визита в другой день.

Отметим, что сильные дожди затопили не только Третьяковскую галерею. Уровень воды в некоторых районах Москвы поднялся на десятки сантиметров. По данным Метеобюро Москвы и Подмосковья, за эти сутки на столицу и Московскую область выпадет месячная норма осадков.