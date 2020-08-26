Поклонники сравнили Климову с дочерью-выпускницей

Москва, 26 августа. Популярная российская актриса Екатерина Климова удивила своих поклонников новым постом в социальных сетях. Ее сравнили со старшей дочерью Елизаветой.

Лиза Хорошилова недавно окончила школу. Климова показала фото с выпускного. Она была на празднике в обычных джинсах и длинной рубашке. А девушка надела красивое платье с черным бантом.

Фанаты пришли в восторг от их нарядов. Они заметили, что 42-летняя Климова и ее дочь очень похожи.

«Будто две сестры», — заметила поклонница. «Можно сказать, что на фото две выпускницы, только одна более наглая», – пошутил пользователь. «Не знаю даже, кто из вас шикарнее. Просто супер», — похвалил Климову поклонник.

Напомним, что Екатерина родилась в браке Климовой с ювелиром Ильей Хорошиловым. Актриса развелась с первым мужем в 2004 году.

У нее еще есть двое сыновей от актера Игоря Петренко и дочь от Гелы Месхи. С последним звезда развелась в 2019 году.

Ранее Климова поделилась с подписчиками секретом своей стройной фигуры. Она опубликовала видеоролик, на котором показала, как поддерживает спортивную форму с помощью активных тренировок.

Актриса призналась, что усилено занимается фитнесом для участия в будущих спектаклях.

