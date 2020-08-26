Федоров и Еремеев объяснили, почему вывоз Навального в Германию был ошибкой

Странные приключения блогера Алексея Навального, которого неожиданно экстренно «эвакуировали» из России в немецкую клинику «Шарите», стали темой обсуждения в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил категорически против приклеивания ярлыков в оценке ситуации с Алексеем Навальным. В ходе пресс-конференции Песков заявил, что не стоит называть болезнь Навального «отравлением», поскольку это никак не подтверждено. Песков также отметил, что Москва не хочет ухудшения отношений с Западом из-за ситуации с Навальным, тем более, что для этого нет никаких причин.

Профессор политологии Еремеев: Вокруг Навального на Западе идет игра

По словам сопредседателя Российского политологического общества, профессора Станислава Еремеева, вся ситуация, связанная с транспортировкой Навального в Германию, выглядит очень странно.

«Все в мире знают, что в России очень хорошая медицина, касающаяся критических состояний. Так что то, что Навальный оказался на лечении в Германии, — это ошибка его семьи. Мне представляется, что факт нахождения Навального за границей будет выгоден нашим противникам. Пожелаем, чтобы Навальный не стал жертвой всех этих западных игр вокруг него. Его безопасность очень важна», — отметил профессор политологии.

По словам Еремеева, многое в этой ситуации выглядит крайне подозрительно: неприкрытая атака на омских врачей, которые лечили Навального, отмена пресс-конференции медиков клиники «Шарите» и т. д.

«На самом деле не стоит всему этому особо удивляться. Вакханалию вокруг нашей страны устраивают не впервые. Мы не один месяц видим, как Запад пытается повлиять на ситуацию в России. А пресс-конференция врачей клиники «Шарите», думаю, отменена неслучайно: вероятно, немецкие медики еще не забыли, что такое профессиональная этика», — говорит он.

Увы, тон в этой истории задают не медики, а западные политики, посетовал Еремеев.

«[На Западе] есть политики от медицины, которые могут сделать или отменить любой заказ [в том числе на отравление Навального]. При этом на сегодня нет ни одного доказательства, что Навальный был отравлен в России», — говорит профессор политологии.

На основании этого Еремеев делает вывод, что отравление Навального уже за пределами нашей страны исключать нельзя. По мнению политолога, Запад использует Навального как орудие психологической войны против России.

«Есть конкретный индивид [Навальный], и вокруг него на Западе идет игра», — еще раз подчеркнул Станислав Еремеев.

Депутат ГД Федоров: Навального в Германии используют в качестве жертвы

По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, провокация с Навальным имеет далеко идущие планы, вплоть до торпедирования проекта «Северный поток — 2». Федоров считает, что Навального нельзя было отдавать в руки Запада.

«Родственниками [Навального] и политиками была совершена ошибка, — говорит Федоров. — Навального Запад использует в качестве жертвы. И теперь там могут использовать политические козыри по полной программе. Клиника «Шарите» известна высокой степенью политизации. Например, там лечился [экс-президент Украины Виктор] Ющенко, которого тоже якобы отравили. Но никакой информации из этой клиники о результатах лечения всех «отравленных» так и нет. Это политическая клиника, она не лечит людей».

Федоров напомнил, какому давлению подвергались российские врачи, которые спасли жизнь Навальному. При этом депутат Госдумы отмечает, что, несмотря на полное отсутствие информации о нынешнем состоянии блогера, на немецких врачей никто не оказывает никакого давления.

«На Западе исходят из того, что Россия — недоразвитая страна, типа наш статус ниже, чем у немцев. На этом основании они считают, что мы не имеем права на те действия, которые разрешены им», — говорит Федоров.

На этом фоне, считает депутат ГД, нет никакой гарантии того, что Навального руками западных спецслужб уже отравили или вот-вот реально отравят в Германии. Особенно депутата возмущает вакханалия, которую устраивают в России в связи с Навальным западные информационные ресурсы.

«Не случайно Китай запрещает YouTube, [президент США Дональд] Трамп запрещает TikTok, — напомнил Федоров. — Но то, что доступно в информационном пространстве России, — это просто спектакль по сценарию Голливуда! Такое ощущение, что нас нет суверенитета! Мы должны защищать свое информационное пространство».

Цель этой информационной атаки под предлогом истории с Навальным — объявить против России новые санкции, считает Федоров.

«Думаю, санкции будут, могут дойти до «Северного потока — 2». История, как с «Боингом» (потерпевший крушение над Донбассом в 2014 году малайзийский Boeing-777, рейс MH17. — Прим. ФАН), когда с Украины вывезли черные ящики», — говорит он.

По мнению парламентария, России нужно перестать идти на поводу у Запада, жестче отстаивать свой суверенитет на международной арене.

«Считаю, что России стоит самой завести дело об отравлении. Помощники Навального приносили ему и пиццу, и воду. Пока же ситуация скидывается так, что в этой истории наша страна идет на поводу у Запада», — подчеркнул Евгений Федоров.

Алексей Навальный попал в больницу Омска 20 августа. Через двое суток его экстренно вывезли в Берлин и поместили в известную интересом к «политическим» пациентам клинику «Шарите». Через два дня клиника распространила пресс-релиз, что Навальный якобы был отравлен. Эту же версию бездоказательно тиражируют известные западные политики.