В репелленте от насекомых нашли компонент, способный уничтожать коронавирус

Лондон, 26 августа. Британские исследователи обнаружили, что один из компонентов средства защиты от насекомых способен убивать штамм коронавируса, вызывающий COVID-19. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В апреле военным в Великобритании выдали репелленты, содержащие цитриодиол, который якобы может создавать дополнительный защитный слой от нового вируса. Способность этого компонента убивать другие виды коронавирусов уже была известна.

Ученые в лаборатории при национальном министерстве обороны решили провести исследования, чтобы выяснить, действительно ли цитриодиол защищает от COVID-19. Как передает Sky News, в среду они представили предварительные результаты, подтверждающие это.

Компания-производитель цитриодиола тоже считает, что вещество защищает от инфекции. Ее управляющий директор Жаклин Уотсон заявила, что хотела бы, чтобы правительство поддержало официальную программу тестирования.

«Что мы можем сказать, так это то, что мы действительно чувствуем, что есть очень хороший шанс, что цитриодиол может работать против этого вируса, но он, конечно, должен быть тщательно протестирован», — цитирует Уотсон СМИ.

При этом отмечается, что сам спрей не является достаточной защитой он инфекции, его используют как дополнительное средство защиты наряду с ношением медицинских масок, регулярным мытьем рук и другими мерами профилактики заболеваемости.

Цитроидиол — это натуральный репеллент, производимый из масла эвкалипта лимонного. Производитель заверяет, что он эффективен против многих насекомых.