Политолог Валяев: Украина ответит за Донбасс перед Францией и Германией

Переговоры в «нормандском формате» (Франция, Германия, Россия и Украина) рано или поздно должны будут состояться, на них Киеву придется отчитаться о проделанной работе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Выборы в Донбассе

Выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны быть проведены по отдельно принятому закону. С таким заявлением выступил вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в Минске Алексей Резников.

«Парламент Украины должен принять соответствующий отдельный закон о досрочных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. И в соответствии с этим законом там должны и могут быть проведены выборы», — заявил Резников.

Украинский политик обратил внимание, что порядок проведения выборов в Донбассе прописан в Минских соглашениях, которые необходимо выполнять.

Зеленский тормозит тему Донбасса

Как отметил Евгений Валяев, украинская сторона уже давно стремится что-то сделать с Минскими соглашениями, чтобы они начали отвечать их интересам. Бывший президент Украины Петр Порошенко, подписывая соглашения, признавался позже, что делал это почти вслепую, отводя документу лишь функцию по оттягиванию времени. Действующий глава украинского государства Владимир Зеленский критиковал этот документ и называл его выгодным только Москве, с чем в согласились на Украине. Эта позиция превалирует в общественном мнении. Подобная репутация документа мешает реализации соглашений, считает эксперт.

«Президент Зеленский много раз озвучивал позицию, что Минские соглашения не отвечают интересам Украины, как и особый статус Донбасса. На встрече глав государств «нормандской четверки» в Париже украинский президент заявлял, что любой компромисс по Донбассу должен отвечать интересам Киева. После подобной позиции стало ясно, что администрация Зеленского постарается заморозить тему Донбасса, что и произошло. Минские соглашения уже давно находятся в тупике, из которого не видно выхода», — пояснил Евгений Валяев.

Ответить перед Францией и Германией

Политолог уверен, что Москва не собирается идти на компромисс по изменению Минских соглашений. Остальные представители «нормандской четверки» в данный момент заняты другими, более актуальными делами: кроме коронавирусного кризиса у Германии, например, острая фаза борьбы за энергетическую независимость с Вашингтоном. Но переговоры в «нормандском формате» рано или поздно должны будут состояться. На них Киеву придется показать, что было сделано для реализации плана. Украина пытается объяснить европейским партнерам, что Минские соглашения нужно менять или изменить очередность шагов.

«Киев стремится показать, что именно Москва виновна в затягивании урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Для этого парламент Украины готов принять закон о досрочных выборах «в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины». Выборы там смогут состояться, по мнению Киева, только после вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей», — добавил Евгений Валяев.

По мнению эксперта, это положение противоречит Минским соглашениям, по которым Украина сначала должна принять закон об особом статусе Донбасса. Москва не пойдет на компромисс в этом вопросе, и Киев это прекрасно понимает. Эти шаги только имитируют деятельность по урегулированию донбасского конфликта со стороны Украины.

Ранее депутат Государственной думы Константин Затулин сообщил, что Киев в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Украины во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.