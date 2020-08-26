В Госдуме отреагировали на появление инженерок и социологинь на Украине

Москва, 26 августа. Употребление феминитивов в названиях профессий никак не влияет на объем работы и размер заработной платы, заявил депутат Госдумы и председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Парламентарий прокомментировал разрешение министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины использовать феминитивы при обозначении профессий.

«Вместо того, чтобы строить фабрики и заводы, наши соседи занимаются бессмысленными изменениями в названиях профессий, когда у них производство и сельское хозяйство же полностью разрушены. Я понимаю, что это такой европейский тренд и в скором времени они начнут строить туалеты для лиц третьего пола, пока их граждане практически голодают. Зато они успевают давать советы белорусам и учить, как жить», — прокомментировал депутат.

Вострецов уверен, что в России вопрос о применении феминитивов в официальных названиях профессий не встанет.

«Нам есть чем заняться», — добавил депутат.

Согласно приказу украинского министерства, сотрудницы получили право потребовать адаптировать название должности под лицо женского пола и внести соответствующую запись в кадровую документацию. В приказе украинского министерства даже приводятся примеры таких замен: инженер — инженерка, станочник широкого профиля — станочница широкого профиля, социолог — социологиня.