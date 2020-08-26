Омские медики рассказали в открытом письме, как спасали жизнь Навального

Омск, 26 августа. Омские медики опубликовали открытое письмо о лечении Алексея Навального. В нем специалисты подчеркнули, что соратники блогера ставят ему «политический» диагноз и «пытаются очернить» врачей.

Авторы письма, опубликованного в паблике Минздрава Омской области во «ВКонтакте», пояснили, что решили написать это послание из-за «резкой реакции либеральной общественности на действия омских врачей». Врачи обратили внимание, что сторонники Алексея Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь. Все эти люди не имеют медицинского образования, но все равно ставят диагнозы, рассуждают о лечении, попросту манипулируя информацией.

«По сути, мы столкнулись с таким явлением, как «политический» диагноз, которое не имеет никакого отношения к медицине», — подчеркнули медики.

По их словам, соратников блогера больше волновало состояние санузла в приемном покое, чем объективная оценка фактов о самочувствии больного.

«Дошло до того, что омских врачей стали сравнивать с героями комедий Мольера, для которых пиявки и кровопускание были основными методами лечения. Это хамское оскорбление докторов, которые почти в течение двух суток в очень непростой психологической обстановке спасали жизнь пациенту», — возмутились специалисты.

Они также подчеркнули, что «настоящие доктора всегда находятся вне политики», а омских врачей сейчас «втягивают в политический процесс». Кроме того, авторы послания обратили внимание, что скорая прибыла в аэропорт уже через 16 минут после поступления сигнала с борта, но это для соратников блогера осталось незамеченным.

«В течение 44 часов врачи боролись за его (Навального) жизнь. Это факт, который невозможно отрицать», — заключили специалисты.

Ранее медсестра из омской больницы, где спасали Навального, рассказала о том, как его соратники мешали работе врачей и покою других пациентов.

Накануне МИД РФ назвал глубоко оскорбительными обвинения Запада в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших помощь Навальному. В ведомстве также обратили внимание, с какой подозрительной поспешностью в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном «отравлении» Навального.

«Неизбежно возникает вопрос – кому это выгодно? Российскому руководству – явно нет», — подчеркнули в министерстве.

О том, что «отравление» Навального потребовалось его соратникам, чтобы увезти его за границу и оттуда очернять российские власти, ранее заявил ряд экспертов. В частности, сенатор Сергей Цеков заявил, что версия о том, что блогера якобы отравили, может быть интересна только его западным кураторам. С ним согласился и депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, западные спецслужбы, в частности, из США, захотели путем принесения в жертву Навального, чтобы возбудить протесты внутри России. В свою очередь главред издания PolitRussia Руслан Осташко указал на то, что Навальный может готовить себе почву для бегства на Запад.