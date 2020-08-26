Тодоренко расплакалась на репетиции шоу «Ледниковый период»

Москва, 26 августа. Телеведущая Регина Тодоренко примет участие в новом сезоне спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период».

Партнером Регины стал знаменитый фигурист Роман Костомаров. В настоящее время Тодоренко усиленно тренируется. Телеведущая каждый регулярно публикует фотоотчеты с тренировок на своей странице в Instagram.

Изнурительная подготовка вызывает немало трудностей у Регины. В ходе одной из тренировок у телеведущей сдали нервы, после чего она расплакалась. При этом сама Тодоренко утверждает, что причиной слез стала песня, которая произвела на нее сильное впечатление. Телеведущая опубликовала видео эмоциональной сцены в своем Instagram.

«Сильно расстроилась, настрадалась. Почему, Маша? Маша обидела меня. Слушала музыку на будущий номер, расплакалась, ужас», — пояснила Тодоренко.

Кроме того, телеведущая пожаловалась, что ежедневные тренировки отбирают много сил и времени. Во время одной из тренировок Регина поинтересовалась у Костомарова, когда у нее будет выходной. Фигурист заявил, что она сможет отдохнуть только один день, так как участие в подобных проектах требует хорошей подготовки.

«Вообще не разрешает мне отдыхать. Я работаю семь дней в неделю», — призналась Тодоренко.

Ранее Тодоренко призналась, что съемки телепрограммы «Орел и решка» нередко доводят ее до слез из-за разлуки с семьей. Кроме того, вынужденные разъезды делают ее крайне эмоциональной и подверженной перепадам настроения.

Впрочем, находясь рядом с мужем и сыном, Тодоренко радует подписчиков в Instagram только позитивными видеороликами и фотографиями. Недавно она опубликовало видео, где ее сын произносит одно из своих первых слов, чем очень растрогала фанатов. Поклонники единодушно заявили, что ребенок звездной пары наверняка является будущим интеллектуалом.