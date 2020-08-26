После работы с Пугачевой режиссер ее шоу попал в психиатрическую больницу

Москва, 26 августа. Режиссер Олег Бондарчук после работы с Аллой Пугачевой на шоу «Рождественские встречи» в 2012 году две недели лечился в психиатрической больнице и к этой профессии больше не возвращался. Об этом хореограф, наставник и член жюри шоу «Танцы» на ТНТ Мигель рассказал портал «Вокруг ТВ».

Шоу Примадонны в СК «Олимпийский» всегда сопровождал ажиотаж. Некоторым артистам, таким как Филипп Киркоров и группа «А`Студио», оно помогло прославиться, а вот один из режиссеров-постановщиков шоу, наоборот, после «Рождественских встреч» завершил карьеру.

«Это ад был. У нас было два режиссера там. И у Олежки Бондарчука из-за нервов отнялась нога. Это был трэш. Мы созванивались после этого. Я с трясущимися руками говорю ему: «Олеж, ты как?» Он говорит, что нормально, две недели полежал в психушечке», — вспоминает хореограф.

После восстановления психологического здоровья Бондарчук решил сменить профессию и стал продюсером.

«Он ударился в продюсирование Alekseeva. Только сейчас его вернули в статус режиссера, но он все равно очень трепетно относится, не рвется режиссировать», — поделился Мигель.

Сейчас, по словам хореографа, бывший режиссер шоу Аллы Пугачевой больше предпочитает обучать начинающих постановщиков, чем браться за режиссуру самому.

Ранее стало известно о конфликте звезд российской эстрады Аллы Пугачевой и Валентины Легкоступовой, скончавшейся 14 августа. Его причиной стала одна из песен Раймонда Паулса, за которую сражались артистки. Появилась даже версия того, что Пугачева может быть причастна к «выдавливанию» Легкоступовой с отечественной сцены.