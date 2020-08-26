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Семья Тереховой назвала стоимость ухода за тяжелобольной актрисой

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Семья Тереховой назвала стоимость ухода за тяжелобольной актрисой

Москва, 26 августа. Российская актриса Маргарита Терехова более десяти лет страдает болезнью Альцгеймера. Невестка звезды Татьяна Найник рассказала, сколько семья тратит на уход за ней.

Тереховой исполнилось 78 лет. Невестка поздравила ее с днем рождения в Instagram. По словам Найник, Терехова не встает с кровати без посторонней помощи и почти ничего не видит. У ее кровати постоянно дежурят две сиделки, уход за тяжелобольной актрисой обходится не дешево.

«На оплату помощниц и лекарства ежемесячно требуется 150 тысяч рублей. Сиделки за ней ухаживают. Прическу каждый день делают», — рассказала невестка.

Дети звезды картины «Три мушкетера» приняли решение, что не будут показывать ее публике. По словам сына актрисы, Терехова хотела бы, чтобы ее запомнили блистательной, молодой и красивой.

Ранее стало известно, болезнью Альцгеймера страдает советская актриса Серафима Холина, известная эпизодической ролью в фильме «Бриллиантовая рука», борется с болезнью Альцгеймера. Сейчас артистке 97 лет, и она уже потеряла зрение. Последний раз артистка общалась с журналистами в 2013 году. Сейчас Холина уже не выходит из квартиры, дочь ежедневно ухаживает за ней.

Источник: Teleprogramma
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