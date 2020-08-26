Добронравов назвал сроки выхода седьмого сезона «Сватов»

Москва, 26 августа. Седьмой сезон сериала «Сваты» может выйти на экраны уже в следующем году. Об этом сообщил исполнитель одной из главных ролей Федор Добронравов.

«Сам сериал, думаю, что выйдет уже к 2021 году», — сказал актер в беседе с корреспондентом Nation News.

По словам Добронравова, пандемия не нанесла серьезного удара по работе над продолжением сериала. При этом съемки нового сезона пока не возобновились, и о том, когда они начнутся, актеру не известно.

Также звезда «Сватов» рассказал, что в седьмом сезоне не будет сцен, которые как-либо связаны с пандемией. Кроме того, Добронравов сообщил, что зрители увидят в продолжении сериала новых актеров, но имена артистов раскрывать отказался.

«Пускай это останется интригой», — заключил исполнитель роли Ивана Будько.

Впервые зрители увидели «Сватов» на экранах в 2008 году. Герои сериала успели завоевать множество поклонников, однако шестой сезон, пока являющийся последним, вышел в 2013 году. С тех пор фанаты ждут продолжения любимой истории.

Съемки седьмого сезона «Сватов» постоянно откладывались из-за различных трудностей. Кроме того, сразу несколько актеров приняли решение покинуть проект.

Повлияли на продолжение сериала и трагические события — актеры Ольга Аросева и Владимир Зельдин, которые играли родителей Ольги Николаевны, скончались. Как пишет «Культуромания», информации о замене этих актеров на других не поступало, поэтому, скорее всего, их персонажей в новом сезоне не будет.