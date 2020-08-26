Жириновский заявил, что в российской армии нужно больше женщин

Москва, 26 августа. В российскую армию надо призывать больше женщин, чтобы «наводить ужас» на противника. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«У нас женщин больше, чем мужчин. Надо больше женщин призывать (в армию. — Прим. ФАН), это будет наводить ужас на армию противника, они будут бояться», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Депутат напомнил, что в царской армии существовали целые женские батальоны, которые, к тому же, отличались настойчивостью в бою.

По мнению Жириновского, воссоздание таких батальонов в современной России позволит разбираться с врагами без сражений. Женщины будут идти первыми в так называемую «психическую атаку», им не потребуется «стреляться». При виде русских красавиц «разбегутся все — и поляки, и литовцы и другие какие-нибудь натовские солдаты», уверен лидер ЛДПР.

Ранее Жириновский призвал обезопасить Россию от танков НАТО под Смоленском. Он напомнил о важности фактора безопасности западных госграниц в связи с последними событиями в Белоруссии.

До этого парламентарий высказывался о своей жизни. Он сообщил журналистам о личных ошибках и признался, что жалеет о женитьбе, а в целом оценил прожитый период на «тройку».