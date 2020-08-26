Глава ДНР предрек обещавшему Киеву летальное оружие Байдену уход в небытие

Те силы в Соединенных Штатах, на которые ставят украинские власти, как показали предыдущие президентские выборы, уходят в небытие. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Летальное оружие для Украины

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Джозеф Байден пообещал в случае своей победы на выборах предоставить Украине летальное вооружение. Об этом говорится в его поздравлении с Днем независимости Украины, сообщение опубликовано на официальном портале политика.

При этом Байден в своем заявлении пообещал заставить Россию прекратить «агрессию и оккупацию» Украины.

«Администрация Байдена — Харрис будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное оружие, при этом побуждая Украину проводить важные реформы, которые жизненно важны для ее успеха», — заявил он.

Кроме того, Байден не забыл и своего политического оппонента по президентской гонке. Он обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в том, что он всерьез не противостоит президенту России Владимиру Путину и не предоставляет военную помощь Украине.

«Уход в небытие»

Как отметил Денис Пушилин, поздравление Джо Байдена с Днем независимости Украины и его обещание предоставить летальное оружие якобы для прекращения войны выдают довольно циничное отношение к государству, к которому он обращается. С момента государственного переворота Украина не свободна.

«И такие заявления только подчеркивают отсутствие ее суверенитета. Очевидно, что и поставки вооружения не способствуют миру. А заезженный лживый тезис о России как об «агрессоре и оккупанте», не раз уже звучавший из уст Байдена, — довольно спорный пиар для политика, который надеется стать президентом США. Мы знаем отношение некоторых политических сил США к международному праву. И если раньше они хотя бы формально призывали придерживаться реализации резолюции СБ ООН и мирного урегулирования, то подобное «поздравление» только подливает масла в огонь конфликта в Донбассе», — пояснил Денис Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики заметил, что обычно те силы в Соединенных Штатах, на которые ставят украинские власти, как показали предыдущие президентские выборы, уходят в небытие.

Напомним, администрация Белого дома опубликовала распечатку телефонного разговора Трампа с президентом Украины. Беседа состоялась 25 июля. Именно она и послужила поводом для начала процедуры импичмента лидера США. Его оппоненты обвиняют Трампа в том, что он якобы просил помощи Украины для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Американский глава отрицает все обвинения.

Ранее депутат Государственной думы Константин Затулин сообщил, что Киев в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.