Стали известны результаты независимой экспертизы анализов Навального

Москва, 26 августа. Независимая экспертиза анализов Алексея Навального не выявила в его организме веществ из группы ингибиторов холинэстеразы.

Фото с результатами с анализами были опубликованы сегодня в Telegram-канале popovrtr. В ближайшее время немецкие врачи из клиники «Шарите» собираются дать пресс-конференцию, на которой расскажут о проведенной экспертизе.

Омские врачи, которые стабилизировали состояние Навального, сообщили своим немецким коллегам, что диагноз «отравление» у блогера не подтвердился, у него было выявлено нарушение обмена веществ. Версию об отравлении отвергли, потому что ни лабораторные тесты, ни КТ, ни МРТ не выявили в организме Навального ядов и следов отравляющих веществ. При этом в «Шарите», куда перевезли Навального ради бегства на Запад, 24 августа сделала громкое заявление о том, что блогера отравили. Стоит отметить, что эта клиника давно приобрела славу «Мекки для отравленных режимом».

Накануне МИД РФ назвал глубоко оскорбительными обвинения Запада в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших помощь Навальному. В ведомстве также обратили внимание, с какой подозрительной поспешностью в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном «отравлении» Навального.

«Неизбежно возникает вопрос – кому это выгодно? Российскому руководству – явно нет», — подчеркнули в министерстве.

То, что «отравление» Навального потребовалось его соратникам, чтобы увезти его за границу и оттуда очернять российские власти, ранее заявил ряд экспертов. В частности, сенатор Сергей Цеков заявил, что версия о том, что блогера якобы отравили, может быть интересна только его западным кураторам. С ним согласился и депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, западные спецслужбы, в частности, из США, захотели путем принесения в жертву Навального, чтобы возбудить протесты внутри России. В свою очередь главред издания PolitRussia Руслан Осташко указал на то, что Навальный может готовить себе почву для бегства на Запад.