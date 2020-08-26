Дочь Гузеевой сбрила брови и напомнила поклонникам Джигана

Москва, 26 августа. Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой сбрила себе брови. Поклонников неприятно удивил новый стиль 20-летней Ольги Бухаровой.

Гузеева неоднократно жаловалась, что у Ольги бурная молодость. Девушка экспериментирует со своей внешностью, причем некоторые ее образы немного пугают.

Она пробовала очень яркий неоновый макияж, публиковала в Instagram ролики в обнаженном виде и с полностью разрисованным красками лицом. Подписчики считают, что у Ольги депрессия или ей просто скучно живется.

Ее «преображение» похоже на кризис рэпера Джигана. Минувшей зимой он сбрил брови и попал в реабилитационный центр.

Напомним, что Ольга родилась в браке Гузеевой с ресторатором Игорем Бухаровым. Звезда знала своего мужа еще с юности, но узаконила с ним отношения только в 40 лет.

Бухаров владеет несколькими ресторанами в Москве и слывет обеспеченным человеком. У 61-летней Гузеевой тоже нет проблем с финансами, но она предпочитает работать.

Гузеева несколько лет ведет популярную передачу «Давай поженимся», на которой соединяет сердца участников и участниц. Она и ее коллега Роза Сябитова считаются «главными свахами» России.

Ранее сообщалось, что Гузеева на съемках передачи «На дачу» нелестно отозвалась о своем муже. Она заявила, что он «ехидный».