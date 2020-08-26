Генетик рассказал, зачем норвежскому ученому волосы российских студенток

Конфискованные в Петербурге у норвежского ученого Томассена Юнгвара 76 конвертов с волосами российских студенток, нужны для формирования на Западе генетической базы данных, заявил Федеральному агентству новостей генетик, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Евгений Лильин.

Ранее Московский районный суд Санкт-Петербурга сообщил, что мужчина пытался вывезти волосы еще в августе 2018 года, но так как они не относятся к товарам личного пользования, их следовало задекларировать на таможне. Юнгвар пояснил, что вез биоматериал в Норвегию, где должен был провести исследование по заказу Северного (Арктического) федерального университета (САФУ), расположенного в Архангельске. При этом анализ волос, по словам ученого, мог быть сделан при помощи метода, который якобы доступен только в Шотландии.

В итоге в суд мужчина так и не явился, несмотря на то, что ему сообщили о времени и месте заседания. Кроме того, на заседание не явился и его адвокат, хотя изначально просил назначить наказание в виде конфискации волос. Комментируя ситуацию, генетик Евгений Лильин в интервью корреспонденту ФАН заявил, что норвежский ученый мог заниматься сбором данных Y-хромосомной гаплогруппы R1a1.

«Это можно назвать сбором данных генома молодых русских женщин. Для чего и для кого это понадобилось — мы сегодня, естественно, не узнаем. Но создание банков геномов лиц разных национальностей, разных этнических групп чрезвычайно перспективно для возможных поисков моделирования воздействия на эти этнические группы и на лиц того или иного пола. Пока только создаются банки, а вот какое они имеют дальнейшее назначение — очень трудно сказать, потому что оно может быть абсолютно разным», — пояснил профессор.

Одним из примеров использования генетических банков данных собеседник ФАН назвал создание «идеального человека» за счет совмещения биоматериалов различных групп населения, генотипов, что часто приводит к положительным результатам.

«Может быть, и для этого. Но с другой стороны — сбор может иметь прямо обратное назначение, а именно — создание неких элементов воздействия на соответствующие генотипы, соответствующие геномы с той или иной целью. У нас есть масса примеров, когда наличие или отсутствие определенного фермента приводит к печальным последствиям. Например, народы севера не имеют алкогольдегидрогеназа (фермент, катализирующий окисление спиртов до альдегидов и кетонов. — Прим. ФАН), поэтому споить их ничего не стоит. Вот поэтому сбор генетических данных — надо говорить осторожно — может отвечать разным, не всегда полезным, целям. И сбор волос, естественно, вызывает кучу вопросов. Так что изъятие подобных конвертов, безусловно, должно иметь место даже без объяснения причин», — заключил Лильин.

Напомним, в конце октября 2017 года президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека упомянул, что некие люди «целенаправленно и профессионально» собирают «биологический материал» жителей Российской Федерации. Чуть позже представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни заявил, что сбор биоматериала россиян якобы связан с изучением опорно-двигательного аппарата и не был преднамеренным.