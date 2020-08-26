Звезда «Сватов» сразила фанатов снимками с новой фотосессии

Киев, 26 августа. Украинская актриса Анна Кошмал, получившая известность после съемок в сериале «Сваты», сразила поклонников кадрами с новой фотосессии. Два черно-белых снимка, которые привели подписчиков в восторг, она показала в своем Instagram.

Новый пост Кошмал оставила без подписи, хотя обычно сопровождает публикации текстом. На этот раз артистка указала лишь имя фотографа.

Вместо нее слова к снимкам нашли подписчики. В комментариях они написали, что актриса выглядит прекрасно, многие отдельно отметили ее женственность.

«Просто улет. Красавица!!!» — прокомментировала увиденное ulanova3300. «Вы просто сногсшибательная!» — заявила v1ktoria2905. «Ааа, так это рисунок?» — не поняла angelxselfe. «Очень нежное фото», — отметила alvla.ya18. «Безумно красивая и нежная фотография», — согласилась alexandra.balyka. «Нежная, женственная, таинственная», — охарактеризовала актрису julia_yakovleva_78. «Анна, ты великолепна как всегда, солнышко», — подчеркнул пользователь iosifstalin400.

На некоторые комментарии Кошмал ответила. Она призналась, что ей очень приятно получать такие отзывы.

Звезда «Сватов» в отличие от многих других знаменитостей сталкивается с критикой в Instagram довольно редко. Вероятно, это связано с тем, что она выглядит естественно, не злоупотребляет фоторедакторами и не делает слишком откровенных публикаций.

Ранее портал «Дни.ру» писал, как высоко фанаты оценили фото Кошмал в черном брючном костюме. Негатива с их стороны не было даже несмотря на то, что актриса надела его на голое тело. Многие отметили, что артистка на снимке выглядит стильно.