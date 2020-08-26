Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, даже если отношения между супругами не сложились. Но как быть, если плательщик алиментов сам безработный? Мы расспросили юристов о том, как получить причитающееся по закону.

Что такое алименты? Должен ли безработный платить?

Говоря об алиментах на ребенка, мы подразумеваем некую сумму, которую отец (или мать) ежемесячно выплачивает на его содержание. Размер выплаты может быть рассчитан в процентном соотношении к заработку и иным доходам. Все зависит от количества детей, которых предстоит содержать после развода. За одного ребенка платится четверть среднего заработка, за второго — треть, за третьего и последующих детей — половина. Выплаты могут быть установлены и в твердой денежной сумме. Ее размер устанавливается судом, исходя из материального и семейного положения плательщика.

Помните, как говорил кот Матроскин голосом великого Олега Павловича Табакова:

«Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет».

В ситуации с алиментами на ребенка дело обстоит примерно так же. Понятно, что для того, чтобы содержать хоть кого-то, нужно иметь более-менее стабильный доход, с которого, собственно, и будет выплачиваться назначенная сумма. Юрист, совладелец компании LexGroup Рузанна Ханамирян подчеркивает, что, согласно Семейному кодексу Российской Федерации, на родителях лежит обязанность содержать своих несовершеннолетних детей вне зависимости от трудового статуса.

Будем разбираться, сколько должен платить неработающий отец и как добиться справедливости.

Минимальные алименты на ребенка в 2020 году

Юрий Капштык, юрист, медиатор по семейным спорам рассказывает, что, если отец не работает официально, минимальный размер алиментов в 2020 году может составить более семи тысяч рублей.

«Есть такая, уже сложившаяся практика: даже если человек не трудоустроен, то расчет задолженности по алиментам делается исходя из Федерального законодательства», — поясняет Юрий Николаевич и особо отмечает, что данная сумма варьируется в зависимости от региона, поскольку уровень жизни в Москве и, к примеру, районном центре в Пензенской области существенно отличается, а значит, и сумма пособия должна быть разной.

Эксперты подчеркивают, что отсутствие официального заработка ни в коем случае не снимает с отца ответственности по содержанию своего ребенка. Накопленная задолженность в любом случае будет взыскана после исправления материального положения должника. Это обусловлено тем, что многие недобросовестные алиментщики с целью сокрытия уровня своих доходов умышленно работают по временным трудовым договорам, которые официально нигде не отражены. Также они специально занимают низкооплачиваемые должности по договоренности с работодателем, получая на бумаге минимальный оклад, тем самым скрывая свои фактические доходы.

Поскольку рассчитывать на совесть и моральные принципы нерадивых отцов в данной ситуации не приходится, за последние годы сложилась практика начисления минимальных алиментов исходя из нормативно минимального уровня.

Меры воздействия на неплательщиков

Получив на руки решение суда, маме необходимо обратиться в Федеральную службу судебных приставов. Рузанна Ханамирян разъясняет, что после этого за дело берутся сотрудники государственного учреждения, которые выезжают по месту фактического проживания или регистрации должника, а также занимаются розыском счетов и имущества, которое может подлежать описи, изъятию и последующей реализации. Несмотря на то, что проблемой занимаются профессионалы, юрист настоятельно рекомендует заявителям не расслабляться, лично контролировать процесс и требовать наложения соответствующих санкций, если приставы не делают этого самостоятельно.

В арсенале государственных исполнителей имеются различные способы взыскания задолженности. Среди самых действенных мер принуждения Юрий Капштык называет наложение ограничений по выезду за пределы страны. Если сумма долга превышает 10 тысяч рублей, — лишение права управления транспортным средством.

«Наверное, эта мера является для них (неплательщиков. — Прим. ФАН) наиболее болезненной и действенной, потому что многие числящиеся безработными алиментщики ездят на дорогостоящих иномарках, оформленных на родственников и подставных лиц, а тут пристав берет и лишает возможности использовать собственный транспорт», — отмечает собеседник ФАН.

Имеет ли значение официальный статус?

Рузанна Ханамирян говорит о том, что трудовой статус значения не имеет. Родители в любом случае несут обязательство по содержанию своих несовершеннолетних детей, вне зависимости от того, работают они официально или нет. Если человек все же встал на биржу труда и был официально признан безработным, то алименты будут начисляться с его пособия по безработице, тем более, что первые три месяца оно рассчитывается по прежнему окладу.

Юрий Николаевич предупреждает, что если сумма пособия окажется существенно ниже алиментных обязательств, то задолженность продолжит копиться и будет взыскана позднее.

Важно!

Сумма алиментов рассчитывается исходя из всех доходов гражданина, включая творческие гонорары, разовые подработки и т. д. Если в распоряжение пристава поступит информация о том, что у неплательщика имеются дополнительные источники заработка, то он взыщет требуемую сумму и с них. Чаще главными информаторами в таком случае выступают бывшие супруги.

«Как правило, очень сильно сказываются амбиции мамы, которая недополучает положенное ей по праву. Она всячески старается разыскать, где бывший муж получает дополнительно, и сообщает приставу, чтобы тот принял соответствующие меры», — отмечает Капштык.

Если человек, на которого возложены обязательства по уплате алиментов, является неработающим инвалидом или пенсионером, то выплаты на ребенка назначаются из расчета пенсии.

Возможен ли мирный путь решения проблемы?

Эксперты утверждают, что уладить дело миром вполне реально и именно такой путь всегда наиболее предпочтителен и наименее травматичен для обеих сторон. Бывшие супруги могут договориться о назначении ежемесячного пособия в твердой денежной сумме, которая устраивает обоих участников процесса, и нотариально оформить достигнутое соглашение. Юрий Капштык рекомендует внести в документ пункт о том, что вопрос может быть пересмотрен на случай, если, к примеру, доход отца значительно увеличится и окажется выгоднее получать алименты исходя из процентного соотношения к заработку.

Как бы то ни было, какой бы путь вы ни выбрали, прийти к консенсусу поможет грамотный специалист, который разъяснит сторонам их права и обязанности.