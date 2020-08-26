Олейник рассказал, как коронавирус поможет Зеленскому удержаться у власти

Президент Украины Владимир Зеленский хочет отменить региональные выборы путем продления карантина в стране. Глава государства думает о том, как удержаться у власти. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Ранее в правительстве Украины сообщили, что государственная граница для иностранцев будет закрыта до конца сентября. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это решение примут из-за ситуации с пандемией коронавируса.

«В связи с уровнем заболевания мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами», — объяснил Шмыгаль.

Отмечается, что въезд на Украину будет возможен только для тех, кто имеет разрешение на проживание или является членом международных или гуманитарных миссий.

В интервью ФАН Владимир Олейник напомнил, что у сложной ситуации с эпидемией коронавируса на Украине есть определенные предпосылки. В частности, украинцы имеют право на безвизовый въезд в Европу. Многие граждане отправлялись в европейские страны не только для отдыха, но и для заработка.

«Украинцы не сидели у себя дома, поскольку в стране нет работы. Когда началась пандемия, все сразу рванули домой. Если брать локально, то из-за притока граждан из ЕС Прикарпатье и Западная Украина были в «красной зоне» эпидемии», — сказал Олейник.

Кроме того, политик констатирует, что сейчас на Украине абсолютно «уничтожена медицина».

«С 1 апреля закрыли все санэпидемстанции, сократив, таким образом, возможности медицины. Это означает, что не были своевременно [приняты] меры для того, чтобы как-то локализовать тех, кто заболел, — говорит собеседник ФАН. — При этом уничтожен полностью бюджет Украины. На 60% он сформирован из денег, которые Киев одолжил в Международном валютном фонде. В отличие от России, у Украины нет своего золотовалютного запаса. Понятно, что власти не могут дать хорошие доплаты медикам и приобрести необходимое оборудование».

Как заметил Олейник, хоть власти Украины и скрывают реальное количество заболевших граждан, но все равно страна уже вышла на третье место в Европе по уровню заражений COVID-19.

«В Польше уже хотят перекрыть границу и прекратить авиасообщение с Украиной. В Киеве понимают, что рано или поздно это сделает Европа. Но возникает вопрос, куда деть всех безработных? В данном случае на Украине будет социальный взрыв», — отметил собеседник ФАН.

Бывший депутат Рады также считает, что Зеленский хочет, продлив карантин в стране, отменить региональные выборы, которые должны состояться 25 октября.

«Зеленский проигрывает во всех регионах. Если он потеряет власть на региональном уровне, то он потеряет ее в центре Украины. Со стороны главного санитарного врача звучат заявления, что ведомство будет рекомендовать не проводить выборы. Однако в Черкасской и других областях все нормально по уровню заболеваемости, но люди думают о том, как удержаться у власти», — добавил политик.

Ранее эксперт Института стран СНГ Артем Журко в беседе с ФАН выразил мнение, что Киев откровенно врет о ситуации с коронавирусом на Украине и вводит Европу в заблуждение. По мнению Журко, ситуация в стране «близка к катастрофе».