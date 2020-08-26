Алексиевич попросила Россию помочь разрешить ситуацию в Белоруссии

Минск, 26 августа. Гражданское общество в Белоруссии еще «зеленое», поэтому стране требуется помощь России и мира для преодоления кризиса. Об этом заявила нобелевский лауреат по литературе и член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлана Алексиевич.

По словам писательницы, белорусы хотят жить «своей судьбой и в своей семье», однако без помощи республика не обойдется. Алексиевич считает, что оппозиционный комитет вряд ли самостоятельно разрешит ситуацию.

«К сожалению, наше гражданское общество зеленое. Поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России», — сказала писательница после допроса в Следственном комитете Белоруссии.

Светлану Алексеевич вызывали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания КС.

Отметим, что в Кремле ранее неоднократно заявляли о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, белорусский народ должен самостоятельно решать проблемы родной страны.

«Считаем, что в нынешней ситуации главное — чтобы не было никакого влияния, вмешательства извне в то, что сейчас происходит в Белоруссии», — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков сообщал, что в Москве обеспокоены признаками вмешательства в дела республики. По словам пресс-секретаря главы государства, в Кремле считают подобные действия неприемлемыми.