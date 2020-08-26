В центре Гамалеи объяснили, как подготовиться к вакцинации от коронавируса

Москва, 26 августа. Разработавший первый в мире препарат против COVID-19 Центр имени Гамалеи планирует изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации. Об этом рассказал директор учреждения Александр Гинцбург.

«Мы будем проводить серьезные исследования, даже если титр антител упал, это еще не значит, что человек не защищен, потому что надо смотреть так называемый вторичный иммунный ответ», — пояснил он.

По словам Гинцбурга, вакцина имеет два ключевых свойства: формирует иммунитет и вырабатывает клетки памяти. Последние при отсутствии антител быстро начинают их генерировать, когда в организм попадает возбудитель инфекции. Специалисты хотят выяснить, способствует ли вакцинация этому процессу генерации.

Для определения наличия клеток памяти экспертам нужно выяснить, на какой день происходит выработка антител при встрече с возбудителем. Если на второй-третий — они есть, если на 12–14-й — нет, рассказал эксперт.

Гинцбург добавил, что сам привился от COVID-19 весной, а теперь планирует через год сдать анализ, чтобы узнать, сохранились ли титры антител.

«Я себе такой анализ наметил через год, моя супруга сделала через 4 месяца, у нее сохранился тот же титр антител. Я даже немного удивился, потому что думал, что он немножко упадет, но нет. Поэтому я решил, что раньше чем через год не буду смотреть титр антител», — сообщил директор.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину против новой коронавирусной инфекции. Препарат разработали специалисты Центра имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Он прошел все необходимые испытания и подтвердил эффективность. У всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет за время клинических испытаний выработались высокие титры антител к SARS-CoV-2 и не наблюдалось серьезных осложнений.