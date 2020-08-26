Митя Фомин исполнил в Крыму свою заветную мечту

Симферополь, 26 августа. Российский певец и телеведущий Митя Фомин рассказал о большом событии в его жизни. Артист признался, что исполнилась его давняя мечта – он приобрел новую квартиру у самого моря.

Речь идет об апартаментах, расположенных на популярном курорте в Крыму. Это квартира с мансардой всего в десяти метрах от пляжа.

Фомин сейчас делает ремонт и надеется, что скоро въедет в новое жилье. Артист в шутку назвал себя «крымским Карлсоном». Он уже ждет гостей на новоселье.

«Это самый сладкий момент. Расположена она на крыше, а я любитель крыш. Теперь я этакий новый крымский Карлсон, а малыши сами подтянутся. Море в двух шагах: можно проснуться, увидеть горизонт, спуститься, и через несколько секунд ты будешь в воде», – рассказал Митя Фомин.

Певец заметил, что хотел приобрести себе большой дом в Крыму, но пока не готов к такой серьезной покупке. Фомин не сидит на одном месте, а находится в постоянных разъездах. У него наконец-то начались гастроли.

Ранее Фомин опубликовал новую фотографию со своего отдыха в Крыму. Во время прогулки на полуострове артист разговорился с местными бездомными. Он призвал своих подписчиков помогать людям, которые оказались в беде.

