Академик РАН спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

Москва, 26 августа. Пандемия коронавируса, скорее всего, будет иметь три волны, как и все классические пандемии, поэтому для ее окончания должно пройти три сезона. Об этом заявил академик РАН и директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев, выдержку из интервью с которым опубликовал Telegram-канал ресурса стопкоронавирус.рф.

В своем прогнозе о сроках окончания пандемии профессор исходил из того, что первая волна прошла весной. Летом заболеваемость спала, следовательно, осенью она может возрасти. Третья волна ожидается весной 2021 года, и затем, по мнению академика, уже можно будет говорить о победе над пандемией.

«Надо предполагать, что к лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни», — подчеркнул Пальцев.

Эксперт уточнил, что обычно вторая волна протекает сильнее, чем первая, однако третья вспышка ослабевает. По словам профессора, коллективный иммунитет начинает формироваться, когда переболеют 60% населения. Инфекция полностью исчезает, когда переболеют 95%.

При этом Пальцев отметил, что точного прогноза по поведению коронавируса дать нельзя, передает «ФедералПресс». Академик пояснил, что накопленных данных пока мало, и их необходимо дальше собирать и изучать.

Ранее эксперты дали прогноз по второй волне пандемии коронавируса в России. По мнению специалистов, избежать новой вспышки можно при соблюдении гражданами гигиенических мер.