Бышок оценил «страшный сценарий» при избрании Байдена президентом

Джо Байден ведет не самую удачную президентскую кампанию, а его высокий рейтинг — заслуга антирейтинга действующего президента. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, оценив «страшный сценарий» при избрании Байдена президентом США.

«Страшный сценарий»

Избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов вовлечет страну в многочисленные войны. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол.

«Джо Байден постоянно призывает к новым войнам. Он голосовал за конфликт в Ираке, который Дональд Трамп долгое время называл «худшей геополитической ошибкой нашего поколения». Боюсь, что Байден выберет войну снова. Он поддержал войны в Сербии, Сирии и Ливии. Джо Байден продолжит проливать нашу кровь и тратить наши деньги», — заявил сенатор на партийном съезде.

В противовес кандидату от демократов Пол привел нынешнего главу Белого дома, который «стремится закончить вооруженные конфликты, вместо того чтобы начинать новые».

«Я поддерживаю Дональда Трампа, потому что он убежден, как и я, что сильная Америка не может вести бесконечные войны», — считает сенатор.

Ранее республиканцы официально выдвинули Трампа на второй срок. Действующий глава государства набрал необходимые 1276 голосов делегатов.

«Старые песни о главном»

Станислав Бышок напомнил: когда баллотировался демократ Барак Обама, некоторые республиканцы утверждали, что с его приходом будет связано чуть ли не установление в стране коммунистического режима, а у миллионов владельцев оружия отберут их стволы. Ничего и близко к этому не произошло, а Обама в целом оказался весьма умеренным президентом — вовсе не радикалом, как его изображали оппоненты.

«Схожая картина наблюдалась и в контексте перспектив президентства Трампа — его демократические оппоненты утверждали, что он полусумасшедший, склонный к войнам, да еще и неровно дышит к России (это главный грех). За неполные четыре года президентства Трампа, при всей конфронтационности риторики американского президента, главным потрясением для страны стал коронавирус, который, как мы понимаем, к Трампу никакого отношения не имеет», — пояснил Станислав Бышок.

По словам эксперта, в нынешнем избирательном цикле республиканцы снова включают старые песни о главном, утверждая, что Джо Байден то ли слишком стар, то ли, наоборот, склонен к войне (хотя война — дело молодых, как известно), но в любом случае — недопустим в качестве будущего президента США.

«Байден, действительно, ведет, как видится, не самую удачную президентскую кампанию, а его высокий рейтинг — это, скорее, заслуга антирейтинга действующего президента, чем непосредственно заслуга кандидата от демократов. Джо Байден — человек из истеблишмента, поэтому ждать от него какого-то резкого изменения американской политики, что внутренней, что внешней, не приходится», — пояснил Станислав Бышок.

По мнению эксперта, о Байдене, вероятно, думают как о политике, который мог бы вернуть США в состояние статуса-кво — «до Трампа». Байден наладит пошатнувшиеся отношения с Евросоюзом, реанимирует климатические соглашения, помирится с Китаем, станет использовать более жесткую риторику в адрес Москвы — одним словом, продолжит дело Обамы. Так Байдена и представляют сторонники.

«Помимо прочего, следует заметить, что в США существует давняя система сдержек и противовесов, а президент — вовсе не такая доминирующая в политике фигура, как, скажем, в России. В этом смысле, даже если американцы изберут «не того» президента, система сдержек и противовесов не даст ему возможности слишком капитально начудить. Либеральная демократия — она в том числе и про это», — заключил Станислав Бышок.

Напомним, вице-губернатор Северной Каролины республиканец Дэн Форест предположил, что демократ Джо Байден может не дожить до инаугурации в случае победы на президентских выборах.