Украина закрыла границу для иностранцев из-за коронавируса

Киев, 26 августа. Правительство Украины закрыло границу для въезда иностранцев с 29 августа до 28 сентября, об этом говорится в распоряжении кабмина.

Ограничения не распространяются на ряд категорий иностранцев. Решение закрыть границу связано с распространением коронавируса.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что пускать на территорию Украины будут иностранцев с разрешением на проживание и членов международных или гуманитарных миссий.

«В связи с уровнем заболевания мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами», — сказал глава украинского кабмина.

По последним данным, с начала пандемии на Украине было зафиксировано около 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 2,3 тысячи пациентов.