Почему эксперимент по раздаче 1200 евро в Германии обречен на провал

В Германии в течение трех лет будет проходить эксперимент с раздачей так называемого безусловного базового дохода, сообщают немецкие СМИ. Начиная с весны 2021 года 120 граждан Германии будут ежемесячно получать пособие в размере 1200 евро, причем безо всяких дополнительных условий.

Такая инициатива будет осуществлена по плану Немецкого института экономических исследований (DIW), Института Планка по изучению общественных благ и Кельнского университета.

В чем же смысл свободной раздачи государственных денег? И может ли это привести к какому-то положительному социальному результату? В этих вопросах разобрался обозреватель Федерального агентства новостей.

Плюсы и минусы

У концепции базового дохода, которую сейчас пытаются применить в ФРГ, есть несколько неочевидных, но однозначных преимуществ перед классической системой социальных выплат. Впрочем, о недостатках этой системы тоже прекрасно известно, в силу чего она так до сих пор и не нашла широкого применения.

Первый, наиболее важный момент, который всегда упоминают сторонники безусловного базового дохода, — это общее упрощение системы выдачи пособий.

В классической системе социальной помощи ключевым моментом является всесторонняя оценка состояния человека, которому государство собирается помочь. Учитывается его возраст, семейное положение, образование, квалификация, имущество, наличие несовершеннолетних детей или иждивенцев и т. п. Для начальной оценки состояния получателя социальных выплат и дальнейшего контроля изменений в его жизни государству приходится содержать целую инфраструктуру чиновников на местах, вести сложный документооборот и регулярно устраивать дорогостоящие проверки. В случае же безусловного базового дохода пособие выдается любым малоимущим гражданам, которые подали соответствующее заявление.

Вторым важным моментом является то, что система базового дохода позволяет «застраховать» людей, которые внезапно оказались в состоянии бедности, но по каким-то причинам не подпадают под второстепенные ограничения для получателей социальной помощи.

Например, человек потерял доход, но является владельцем солидного недвижимого имущества. Классический подход к социальной помощи часто требует продажи такого имущества, но сделать это быстро и без катастрофических потерь для владельца зачастую невозможно. В случае же базового дохода столь быстрого деклассирования человека не происходит: он может спокойно «пересидеть» кризисный для его жизни период, получая базовое пособие с первого же дня после потери трудовых доходов.

Однако в слове «пересидеть» как раз и заключена основная отрицательная сторона концепции базового дохода. Государство все равно надеется, что безусловная выплата заставит трудоспособных, но малообеспеченных людей искать работу, чтобы рано или поздно они перестали быть нахлебниками. Увы, именно этого, как правило, и не происходит: безусловный доход развращает человека, лишая его всякого желания предпринимать усилия для исправления собственной судьбы.

Поэтому все эксперименты с базовым доходом на Западе до сих пор носили в основном психологический характер. И хотя такой вариант распределения социальной помощи был интуитивно понятен, все перевешивала реальная реакция людей на раздачу денег «просто так».

Финны уже пробовали

В рамках похожего эксперимента начиная с 2017 года 2 тысячи финских граждан на протяжении двух лет получали в месяц по 560 евро безусловного дохода. Еще 2 тысячи человек участвовали в эксперименте в качестве контрольной группы, для которой была сохранена классическая система социальных выплат.

Экспериментальную и контрольную группу выбирали случайным образом (не считая базовых условий: участники эксперимента были безработными, малоимущими и не старше 28 лет), после чего результаты сравнивали, анализируя различия в поведении людей из двух групп. При этом власти Финляндии считали, что безусловная выплата будет стимулировать людей более активно искать работу, в силу чего трудоустройство не включали в перечень условий отказа в получении безусловного дохода.

Стоит сказать, что 560 евро в месяц для Финляндии, учитывая уровень цен на товары и услуги в стране, — это достаточно скромная сумма. Она составляла около половины от прожиточного минимума, который в последние годы колебался в пределах 1100–1190 евро в месяц. Таким образом, на базовый доход можно было жить очень скромно — не умирая с голода, но и отказывая себе в многом необходимом.

Тем не менее, результаты финского эксперимента оказались, мягко говоря, неочевидными. Никакого значимого увеличения занятости в экспериментальной группе с базовым доходом, по сравнению с контрольной группой, зафиксировано не было.

Впрочем, эксперимент позволил установить и один положительный эффект. Согласно опросу среди экспериментальной группы, ее участники стали чувствовать себя более уверенными и физически здоровыми, в то время как в контрольной группе у людей сохранялась постоянная неуверенность в завтрашнем дне и присутствовал страх потерять пособие по не зависящим от них причинам.

В общем, если говорить о плюсах и минусах, то они оказались неочевидными. Да, базовый доход несколько упрощает администрирование социальной помощи, однако никакой дополнительной активности по поиску работы, на что так рассчитывает государство, не создает.

Что же получается, введение базового безусловного дохода является некой блажью богатых стран, которые превратились в «общества тотального велфера»? И да, и нет.

«Пещерный коммунизм»

Вернемся к тому, почему вообще стала возможной концепция базового безусловного дохода. Фактически ничего нового в ней нет: на том или ином уровне базовый доход присутствовал в человеческом обществе всегда, просто оформлялся по-разному.

Например, удачливое племя охотников и собирателей, как показывают многочисленные исследования, легко могло жить в состоянии «первобытного коммунизма», когда доступные источники пищи распределялись без дополнительных условий между всеми членами племени. В Древнем Риме концепция безусловного базового дохода тоже существовала и была облачена в знаменитую формулу «хлеба и зрелищ», которая обеспечивала лояльность плебеев.

О безусловном базовом доходе в современной цивилизации говорят уже не первый десяток лет. И вызвано это главным опасением — массовой роботизацией промышленности и сельского хозяйства, с повсеместным внедрением искусственного интеллекта. Если эти процессы наберут силу, то огромное количество людей уже в ближайшем будущем потеряют работу, после чего встанет вопрос — а куда им девать свое трудовое время и каким образом удержать эти массы людей от деструктивных действий?

Стоит отметить, что многие современные общества до сих пор живут и целеполагают себя в категориях XX века — с его индустриализацией, массовыми армиями и противостоянием двух идеологических систем. Несколько десятков лет назад, действительно, Запад был вынужден «нянчиться» со средним классом, лишь бы он не глядел в сторону социалистической системы и был готов по приказу отправиться на войну с Советами.

Теперь же никакой особой необходимости поддерживать прогресс сотен миллионов граждан у лидеров «коллективного Запада» нет — чтобы они не бунтовали, достаточно держать их на «подножном корме» различных социальных подачек, сдобренных современными квазистимулами, вроде сбора «лайков» в соцсетях или «ачивок» в компьютерных играх.

Конечно, еще остается некая надежда на то, что широкое внедрение роботов и искусственного интеллекта позволит поднять на качественно новый уровень производственные силы на планете, создав все предпосылки для достижения «золотого века человечества» — когда можно потреблять блага, не прикладывая для этого никаких усилий.

Но даже если допустить, что новый «пещерный коммунизм» восторжествует по всей планете, а не только среди «золотого миллиарда», это будет все те же «хлеб и зрелища», которыми в Древнем Риме занимали пролетариев, за несколько веков деградировавших до жалких жертв варварских нашествий.