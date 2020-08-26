Дану Борисову пригласили перевоспитывать девушек в шоу «Пацанки»

Москва, 26 августа. Российская телеведущая Дана Борисова заявила, что ее пригласили вести программу «Пацанки» на телеканале «Пятница!».

По словам Борисовой, она участвовала в съемках шоу на Украине, и ее заметили продюсеры.

«Мне позвонил кастинг-директор, «Пацанки». Они ищут ведущую, пригласили меня в одну серию, хотят посмотреть. Такое только в сказке бывает», — рассказала Борисова, ее слова передает издание NewInform.

Борисова пообещала, что будет выкладываться на съемках. Но тема эпизода — кибербуллинг, добавила звезда. По ее мнению, намного серьезней стоит проблема зависимости.

У многих девочек на проекте есть зависимость от алкоголя, они страдают и от других пагубных привычек. Участницам нужно помочь и перевоспитать, считает звезда.

Продюсеры задумывали шоу «Пацанки» как социальный эксперимент. В течение нескольких месяцев ведущие проекта пытаются изменить судьбу участниц. Они учат их заниматься спортом, правильно говорить, красиво одеваться.

Девушка, которая пройдет весь путь и одержит победу, получит крупный денежный приз. Однако главная задача участниц не устраивать «шоу», а стать лучше.

Ранее в Сети появилась фотография юной Даны Борисовой с «пухлыми щечками». Поклонники не узнали телеведущую и заявили, что она сильно изменилась.